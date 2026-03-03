Moni käyttää kaukovaloja väärin, näin vältät häikäisyn

Osaatko käyttää auton valoja oikein kohtaamis- ja ohitustilanteissa?

Autoliitto muistuttaa, että pimeällä ajettaessa tielle pitää saada mahdollisimman paljon valoa. Jos tieosuudella ei ole katuvalaistusta, on kuljettajan käytettävä kaukovaloja. Ne eivät saa kuitenkaan häikäistä muiden ajoneuvojen kuljettajia.

Kaukovaloilta pitää vaihtaa lähivaloille, kun toinen auto on tulossa vastaan. Hyvä nyrkkisääntö on, että lähivaloille tulisi vaihtaa siinä kohtaa, kun autojen välinen tie on kokonaan valaistu. Takaisin kaukovaloille vaihdetaan maantienopeudessa noin 2–3 metriä ennen kohtaamista.

– Olennaista on huomata, että auton nopeus tulee kaikkialla sovittaa valaistusolosuhteiden mukaiseksi eli auto on kyettävä pysäyttämään näkyvällä tieosuudella, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen muistuttaa tiedotteessa.

Uudemmissa autoissa voi olla portaattomasti ajotilanteeseen sopiviksi säätyvät matriisivalot. Tällaisen auton kuljettaja saa usein osakseen perusteetonta kaukovalojen vilkuttelua vastaantulijalta.

– Matriisivaloissa valokuvio muovautuu huomaamatta ja portaattomasti sellaiseksi, ettei häikäisyn vaaraa ole eikä selkeää valojen vaihtumista kaukovaloilta lähivaloille ole havaittavissa. Tämä voi hämätä vastaantulijaa luulemaan, että valoja ei ole vaihdettu, Vesalainen toteaa.

Valojärjestelmästä riippumatta häikäistymistä kohtaamistilanteessa voi välttää suuntaamalla katseen mahdollisimman pitkälle eteenpäin, tien oikeaan reunaan. Jos tuijottaa vastaantulevien autojen valoja, ne häikäisevät varmasti.

Valojen käyttö saavutettaessa ja ohitettaessa

Toinen tilanne, jossa joutuu vaihtamaan kaukovaloilta lähivaloille, on saavutettaessa edellä ajavaa. Tällöin pitää vaihtaa lähivaloille, kun erottaa edellä ajavan auton ääriviivat selkeästi.

Ohittaja vaihtaa takaisin kaukovaloille ohitukseen käyttämällään kaistalla, kun hänen autonsa nokka on sivusta katsottuna ohitettavan henkilö- tai pakettiauton perän kanssa samalla linjalla. Raskasta ajoneuvoa, kuten kuorma- tai linja-autoa ohitettaessa, on oikea hetki vaihtaa takaisin kaukovaloille kuorma-auton hytin takaseinän tai linja-auton etuakselin kohdalla.

Valojen käyttö ohitettavana

Ohitettavan auton kuljettajan pitää vaihtaa lähivaloille, kun hän näkee ohittavan henkilö- tai pakettiauton molemmat takavalot tuulilasin läpi. Mikäli ohittaja on raskas ajoneuvo, tulee ohitettavan vaihtaa kaukovaloilta lähivaloille ohittavan kuorma-auton ohjaamon takaseinän tai linja-auton etuakselin ollessa kohdalla.

Takaisin kaukovaloille ohitetun auton kuljettaja vaihtaa sitten, kun etäisyys ohittaneeseen autoon on kasvanut niin suureksi, etteivät sen ääriviivat näy enää kaukovaloilla.

– Mikäli ohitettu vaihtaa kaukovaloille liian aikaisin, voi ohittaneen auton kuljettaja estää häikäistymisen kääntämällä taustapeilin hämäräasentoon. Tämä tapahtuu joko peilin alla olevasta katkaisijasta tai automaattisesti, Vesalainen opastaa.

Valojen käyttö moottoritiellä

Moottoritiellä vastaantulijat ajavat eri ajosuuntia erottavan viheralueen toisella puolella. Suoralla moottoritieosuudella ja vasemmalle kaartuvissa mutkissa voi käyttää kaukovaloja, vaikka olisikin vastaantulevaa liikennettä. Ainoastaan oikealle kaartuvissa mutkissa on vaara, että kaukovalot häikäisevät vastaantulevaa liikennettä. Tällöin onkin syytä vaihtaa lähivaloille.

Saavutettaessa edellä ajavaa tai ohitettaessa on moottoritielläkin syytä käyttää valoja samalla tavalla kuin millä tahansa tiellä.

