Moni antaa tänä jouluna käytetyn lahjan, taustalla selkeä syy

Suomalaiset ostavat ja myyvät käytettyjä tuotteita yhä enemmän. Viimeisen kolmen kuukauden aikana yli 60 prosenttia suomalaisista on myynyt tai ostanut käytetyn tuotteen, selviää paketti- ja logistiikkayhtiö Postnordin tuoreesta tutkimusraportista.

Ikäryhmien välillä on kuitenkin vielä huomattavia eroja. Nuorista jopa 86 prosenttia eli lähes yhdeksän kymmenestä on ostanut tai myynyt käytetyn tuotteen viimeisen kolmen kuukauden aikana, kun taas 65–79-vuotiaista vain 39 prosenttia eli vähemmän kuin puolet on tehnyt samoin.

– Nuorille käytettyjen tavaroiden kaupasta on tullut osa arkista kulutuskäyttäytymistä. He näkevät TikTokissa ja muilla sosiaalisen median alustoilla seuraamiensa vaikuttajien tekemät Vinted-esittelyt sekä puhuvat tekemistään löydöistä kavereiden kesken. Loppuvuodesta monet saattavat lisäksi ostaa joululahjoja käytettynä, Suomen Postnordin myyntijohtaja Linda Nyberg kertoo tiedotteessa.

Myös Kaupan liiton tuoreen selvityksen mukaan käytettyjen tuotteiden ostaminen näkyy yhä vahvemmin joululahjahankinnoissa. Kaupan liiton mukaan esimerkiksi suomalaisten päivittäiset verkkovierailut kiertokaupan sivustoille ovat kasvaneet lähes koko marraskuun ajan.

Käytettyjen tavaroiden kaupassa suositaan erityisesti kotimaisia alustoja. Postnordin tutkimuksen mukaan käytettyjä tavaroita viimeisen kolmen kuukauden aikana ostaneista 54 prosenttia oli käyttänyt Toria. Muita suosittuja alustoja Suomessa ovat Vinted (40 prosenttia) ja Facebook Marketplace (22 prosenttia). Sama kehitys näkyy myös muissa Pohjoismaissa, sillä esimerkiksi Ruotsissa Tradera ja Norjassa FINN.no ovat hallitsevat toimijat.

Tärkeimmäksi syyksi käytetyn tavaran ostamiseksi nousi Suomessa rahan säästäminen (49 prosenttia), kun muissa Pohjoismaissa vastaava luku liikkui 42–45 prosentin välillä. Halu säästää näkyy myös lähetysten pakkausmateriaaleissa: 66 prosenttia käytti uudestaan kodista jo löytyviä pakkausmateriaaleja käytetyn tavaran pakkaamiseen. Suomen lisäksi ilmiö on nähtävillä Ruotsissa (67 prosenttia), mutta on huomattavasti pienempi Norjassa (59 prosenttia) ja Tanskassa (57 prosenttia).

– Pakkausmateriaalin kierrätys on ympäristöystävällistä ja kustannustehokasta, mutta esimerkiksi pelkkä ohut muovipussi voi revetä kuljetuksessa helposti. Tuotteet on tärkeää pakata riittävän kestävään ja puhtaaseen pakkaukseen, jottei siitä irtoa tuoksuja lähetettävään tuotteeseen. Pahvi on usein luotettavin vaihtoehto, Nyberg vinkkaa.

Säästämisen lisäksi suomalaisia kannustavat käytetyn tavaran markkinoille muita maita enemmän parantunut alustojen käyttökokemus (39 prosenttia) sekä haettujen tuotteiden löytämisen helpottuminen (28 prosenttia).

