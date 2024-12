Voiko saadun joululahjan myydä? Asiantuntijalta tiukka vastaus

Löytyikö lahjapaketista vaate, joka ei sovi tyyliisi? Tai saitko käyttötavaran, jolle ei ole käyttöä?

Tällaisessa tilanteessa voi mieleen juolahtaa kysymys, voisiko lahjan myydä tai antaa eteenpäin.

Tapaseuran puheenjohtajan Mirva Saukkolan mukaan asiaan on olemassa yksiselitteinen vastaus: kyllä saa.

– Lahja on lahja. Eli sen jälkeen kun olet lahjan saanut, se on sinun omaisuuttasi. Silloin voit sen realisoida, jos et sitä käytä eikä asiassa ole laillisesti mitään väärää, Saukkola toteaa Verkkouutisille.

Perinteisesti on ajateltu, että jos lahjan myy tai antaa eteenpäin, se on loukkaus lahjan antajaa kohtaan. Saukkola ymmärtää näkemyksen.

– Tietysti ihmisille voi tulla pettynyt olo [lahjan myymisestä], koska yleensä lahjaksi pyritään antamaan jotain sellaista, mikä olisi tärkeää ja läheistä lahjan saajalle. Tietysti se voi antajalle olla pettymys, jos lahja ei tullutkaan tarpeeseen. Se on aivan luonnollista.

Millä keinolla sitten voi varmistua siitä, ettei lahjaksi tule antaneeksi jotain sellaista, mille ei löydy käyttöä?

Saukkolan mukaan aivan ensimmäiseksi kannattaa ottaa selvää siitä, mitä lahjan saaja tarvitsee. Tarvittaessa asiaa voi kysyä lahjan saajalta suoraan.

– Voi esimerkiksi kysyä toiselta, tarvitsetko jotain tarpeellisia välineitä esimerkiksi keittiöösi.

Nykyään ihmisiä kehotetaan olemaan ostamatta tarpeetonta tavaraa. Sama kannattaa muistaa myös joululahjaostoksilla. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Lahjan ei aina tarvitse olla tavaraa

Jos sopivan lahjan keksiminen tuntuu vaikealta, Saukkola suosittelee miettimään vaihtoehdoksi aineetonta joululahjaa kuten lahjakorttia johonkin palveluun tai tapahtumaan.

– Se on parempi vaihtoehto kuin esimerkiksi ostaa jokin koriste-esine, josta ei edes tiedä, onko se saajan maun mukainen. Elämme maailmassa, jossa on hirveän paljon turhaa tavaraa.

Aineettomissa joululahjoissa on sekin hyvä puoli, että ne ovat ekologisia eivätkä kuormita ympäristöä samalla tavalla kuin ylimääräiset tavarat.

– Jos ostat jonkun tavaran, et välttämättä voi tietää, missä ja miten se on valmistettu. Vaikka tavarassa lukisi valmistusmaa, aika usein tuotantoketjua on vaikea selvittää.

– Jos ostat esimerkiksi lipun oopperaan tai rock-konserttiin, tiedät aivan hyvin millaisissa olosuhteissa ihmiset siellä työskentelevät, Saukkola havainnollistaa.

Joskus tavaralahjan sijaksi joululahjaksi voi antaa myös suoraan rahaa.

– Etenkin jos mietitään nuoria perheitä, heillä voi raha olla näinä aikoina tiukoissa. Nuoria perheitä voi auttaa myös arkisissa tilanteissa kun mietitään esimerkiksi uusien lastenrattaiden tai lapsen talvihaalareiden ostamista. Tällaisissa tilanteissa voi varmasti rahallisesti auttaa.

Nykyään ihmisiä kehotetaan välttämään ylimääräisen tavaran ostamista. Sama ohje kannattaa muistaa myös joululahjaostoksilla.

– Tietysti sellaisia tavaroita kannattaa ostaa, jotka tulevat tarpeeseen. Jos läheinen tarvitsee uuden leikkuulaudan tai sakset, ne voivat olla hyviä lahjahankintoja. Tai jos varmasti tiedät, että läheisesi rakastaa tiettyä hajuvettä ja hänen hajuvesipullonsa alkaa olla tyhjillään.

Saukkolan mukaan sitä kuitenkin kannattaa vältellä, että lähtee sokkona kauppakeskukseen ostoksille ja ostaa lahjatavaroita tietämättä sen tarkemmin, pitääkö lahjansaaja edes niistä.

– Silloin on vaarana, että ostetaan turhaa tavaraa, jos ei ole puhuttu lahjan saajan kanssa asioista.