Monessa kodissa säilytetään vakavan vaaran aiheuttavaa roinaa

Erityisesti erilaiset kaapit ja kaapistot, joissa säilytetään hetkessä tarpeettomia esineitä tai tavaroita ovat tulleet POP Vakuutuksen vakuutustutkija Paavo Niemelälle tutkintatyössä aika-ajoin tutuksi.

– Kaappeihin unohdetut varavirtalähteet, akut ja käytetyt paristot aiheuttavat vakavia paloturvallisuusuhkia, hän muistuttaa.

Paristokierrätyksen tekemän tutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä suomalaisesta kertoo kierrättävänsä paristot ja akut. Silti vain puolet Suomessa myydyistä paristoista ja akuista päätyy oikeasti takaisin kierrätykseen. Paristokierrätyksen mukaan tämä selittyy sillä, että kierrätystä vaativien akkujen tai paristojen olemassaoloa ei kodeissa tunnisteta.

Myös vakuutustutkija Niemelä tunnistaa ilmiön.

– Ihmiset eivät välttämättä tule ajatelleeksi, että monissa elektroniikkalaitteissa on sisällä jonkinlainen akku. Esimerkiksi vanhan läppärin tai puhelimen kierrättäminen voi tuntua haastavalta, jos on epävarma tietoturvallisesta tavasta hävittää ne. Silloin laitteet on helpompaa unohtaa kaapin perälle pölyttymään.

Zombiakut väärässä paikassa voivat aiheuttaa räjähdysmäisen palon

Akkupalot palavat todella lämpimästi ja voimakkaasti. Akkupalon syttyessä harvalla ihmisellä on mahdollista paloa saada kotikonstein sammumaan, sillä palavan lähteen kuljettaminen nopeasti sellaiseen paikkaan, jossa sen saa esimerkiksi upotettua veteen, ei ole yksinkertaista.

Niemelä kertoo, että akkujen valmistusvirheet tulevat usein esiin vasta akun tyhjentyessä.

– Ehjän akun ei pitäisi syttyä, vaikka se tyhjenee. Usein valmistusvirheet tulevat esiin akun tyhjentyessä. Akku voi syttyä myös korkean lämpötilan, ylilataamisen tai kolhiintumisen vuoksi. Jos se akku sitten syttyy siellä kaapin perällä ja pahimmassa tapauksessa siellä on muitakin akkuja, virtalähteitä tai paristoja jemmattuna, voivat ne aiheuttaa räjähdysmäisen tulipalon, Niemelä varoittaa.

Tulipalojen syttymissyitä tutkitaan, jotta vastaavia onnettomuuksia voidaan ehkäistä

Palosyyn tutkiminen on vakuutustutkijan yksi melkeinpä yleisimmistä työtehtävistä. Niemelän mukaan palosyyn löytäminen voi olla hyvinkin haastavaa, sillä tavallisessa kodissa syttymislähteitä voi olla paljon ja tämän lisäksi tulipalo on voinut tuhota rakennusta ja irtaimistoa niin massiivisesti, että tunnistaminen muuttuu erittäin hankalaksi.

– Palosyyn tutkintaa tehdään pääsääntöisesti siksi, koska haluamme ehkäistä tulipalojen syttymistä. Esimerkiksi tällaisten akku- ja paristopalojen tapauksessa oikeanlaisista toimintatavoista tiedottaminen voi osoittautua jopa ihmishenkiä pelastavaksi tekijäksi, Niemelä sanoo.

– Käykää läpi kodin mahdollisia riskipaikkoja, siivotkaa kaapit ja kierrättäkää akut sekä paristot asianmukaisesti ja välittömästi niiden käytön tullessa päätökseen hän ohjeistaa.

Näin ehkäiset akku- ja paristopaloja:

• Käytä laitteiseen mielellään valmistajan suosittelemia paristoja ja akkuja.

• Käytä aina oikeanlaisia latureita lataukseen.

• Tarkista säännöllisesti akkujen ja paristojen kunto. Vaihda ne, jos huomaat vaurioita tai kulumista.

• Vältä altistamasta akkuja ja paristoja suoralle auringonvalolle tai lämmönlähteille.

• Älä jätä laitteita lataukseen yön yli tai ilman valvontaa.

• Siivoa mahdolliset riskitekijät, kuten kaapit, joissa säilytetään tarpeetonta irtaimistoa.

• Teippaa kaikkien litiumparistojen ja -akkujen virtanavat, kun poistat ne laitteesta.

• Kuljeta navoistaan teipatut paristot ja akut viipymättä vain niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Akkuja ja paristoja EI saa hävittää sekajätteen mukana.