Kemira laajentaa tuotantoaan Etelä-Amerikassa

Kemira laajentaa natriumkloraatin tuotantokapasiteettia Etelä-Amerikassa vastatakseen kasvaviin mahdollisuuksiin sellu- ja paperimarkkinoilla.

Kemira ilmoitti torstaina kasvattavansa natriumkloraattia valmistavan tuotantolaitoksensa kapasiteettia Ortigueirassa, Brasiliassa. Investointi on strategisesti tärkeä Kemiran Pulp & Paper -liiketoiminnalle.

Kasvattamalla tuotantokapasiteettia Kemira voi vastata valkaistun sellun markkinoiden jatkuvaan kasvuun Etelä-Amerikassa, jossa Brasilia on alueen johtava tuottaja. Kapasiteetti kasvaa yli 10 prosenttia, ja se otetaan käyttöön vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä.

Natriumkloraatti on pääainesosa sellutehtailla tuotettavan klooridioksidin valmistuksessa. Klooridioksidi on sellun ensisijainen valkaisuaine, sillä se säilyttää sellun tuoton ja takaa paremman lujuuden kuin muut hapettimet. Kemira valmistaa natriumkloraattia oman prosessinsa mukaisesti ja käyttämällä uusiutuvaa energiaa.

– Tämä investointi on vahva osoitus sitoutumisestamme alueen sellu- ja paperiasiakkaisiin. He luottavat Kemiraan, koska meillä on vahvaa osaamista kuitujen käsittely- ja valkaisusovelluksissa, jotka tuottavat vahvaa, kirkasta ja puhdasta sellua paperin, kartongin ja pehmopaperin valmistukseen, sanoo Kemiran Pulp & Paper -segmentin johtaja Harri Eronen tiedotteessa.

Muotoonpuristettu kuitu

Teollisuus on yhä enemmän luopumassa fossiilipohjaisista raaka-aineista jokapäiväisissä tuotteissa, kuten pakkauksissa ja kertakäyttötarvikkeissa. Tämä on merkittävä mahdollisuus sellun ja paperin valmistajille.

– Asiakkaidemme kannalta erityisen mielenkiintoinen sovellusalue on muotoonpuristettu kuitu. Tämä johtuu siitä, että siirtyminen kertakäyttömuoveista uusiutuviin vaihtoehtoihin lisää tarvetta turvallisille ja kustannustehokkaille muotoonpuristetuille pakkauksille, jotka on valmistettu uusiutuvista materiaaleista. On hienoa, että voimme kemiamme avulla rakentaa kestävämpää kiertotalouteen perustuvaa tulevaisuutta kumppaneidemme kanssa.

Selluloosakuitu on uusiutuva raaka-aine, joka on avainasemassa kiertotaloudessa. Sitä on saatavilla runsaasti. Kemiran kemian osaamisen avulla voidaan tuottaa laaja valikoima perinteisiä ja uusia lopputuotteita kierrätettävästä paperista ja kartongista ja muotoonpuristetuista pakkauksista aina pehmopaperituotteisiin ja tekstiileihin.