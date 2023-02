Moldovassa varoitus kumousyrityksestä – Venäjä-mielinen puolue järjestää suurmielenosoitusta

Moldovan Venäjä-mielinen Sor-puolue kutsuu ”korkeisiin kaasun, sähkön ja lämmityksen hintoihin tyytymättömiä kansalaisia” suurmielenosoitukseen parlamenttitalolle Chișinăussa.

Sunnuntain mielenosoituksessa tullaan vaatimaan, että Moldovan hallitus maksaisi kansalaisten energialaskut kokonaisuudessaan talvikuukausilta. Mielenosoitusta kuvataan puolueen Facebookissa julkaisemassa tiedotteessa rauhanomaiseksi. Toisaalta puolue toteaa, että tavoitteena on ”pakottaa” hallitus maksamaan laskut.

Ilmoitus mielenosoituksesta on herättänyt huolta Venäjän pyrkimyksistä horjuttaa Moldovan EU-myönteistä hallitusta.

Moldovan presidentti Maia Sandu varoitti eilen Venäjän pyrkivän vallankumoukseen maassa. Sandu viittasi lehdistötilaisuudessa Ukrainan tiedustelun toimittamiin yksityiskohtaisiin tietoihin ja asiakirjoihin, joissa kuvattiin Venäjän suunnitelmia. Niihin kerrottiin kuuluvan valtion rakennuksiin kohdistuvia hyökkäyksiä, panttivankien ottamista ja muita väkivaltaisuuksia. Sandu mainitsi Sor-puolueen yhtenä Venäjän suunnitelmien osana. Presidentin mukaan Venäjän masinoimaa kumouksellista toimintaa ja väkivaltaisuuksia oli estetty useissa viranomaisoperaatioissa viime syksystä alkaen.

Moldovan hallitus erosi viime viikon perjantaina. Uutta hallitusta johtaa Dorin Recean. Väistynyt pääministeri Natalia Gavrilita totesi Moldovan kohdanneen ”useita kriisejä”.

Venäjä leikkasi yllättäen kaasutoimituksiaan Moldovaan viime vuonna. Tämä on johtanut kovaan inflaatioon ja levottomuuksiin. Köyhään valtioon on myös virrannut paljon pakolaisia Ukrainasta.

Ukrainaan ammuttu venäläinen risteilyohjus loukkasi perjantaina Moldovan ilmatilaa juuri ennen hallituksen eroa.

We all need to support Moldova 🇲🇩 at that crucial time. Russian attempts to destabilize the situation in the country must be stopped. https://t.co/ke8qTx8vXf

— Marko Mihkelson (@markomihkelson) February 14, 2023