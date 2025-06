”Miten voi aikatauluttaa näin?” – siltaremontin kesto ällistyttää Helsingissä

Helsingin joukkoliikenteessä on tiedossa suuria mullistuksia. Metroliikenne Kulosaaren ja Hakaniemen välillä katkeaa puoleksi vuodeksi vuonna 2027 ja lisäksi Kalasataman metroasema on kokonaan kiinni 1,5 vuotta. Junatien metrosillan uusiminen vaikuttaa myös Kalasataman metroasemalla, sillä aseman laiturit on rakennettu osin uusittavan sillan päälle, ja tämä vaatii laiturien purkamisen.

– Helsingissä 8 vuotta sitten avatun metroaseman laiturit PURETAAN. Asema kiinni 1,5 vuotta, metroliikenne poikki 0,5 vuotta. Hakaniemi työmaata 2026 asti. Poikittaisliikenne lähes halvaantuu, kummastelee kansanedustaja Tere Sammallahti (kok.) asiaa.

– Miten voi aikatauluttaa näin? Onneksi ei ole sitä keskustatunnelia, hän jatkaa ironisesti.

Sammallahti tarkentaa X-päivityksensä alla kommentoijalle, että luonnollisesti remontti on tehtävä.

– Eihän kyse ollut siitä, korjataanko vai ei. Vaan siitä, että milloin korjataan ja kuinka nopeasti. Onko aivan varma, ettei metrolaiturin alla olevia rakenteita voinut saneerata ennen metrolaiturin rakentamista? Onko varma, että laiturin täytyy olla pois käytöstä 1,5 v? En usko.

Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen on huolissaan kalasatamalaisista yrittäjistä. Metro on tuonut suuren osan asiakkaista alueelle. Kulosaaren ja Kalasataman osuus on suosituin koko metrossa.

– Miettikää että olisitte yrittäjiä Kalasatamassa. Puo-li-tois-ta vuotta! Pakarinen ällistelee.

Kalasataman kauppakeskus Redi on uinut syvissä vaikeuksissa. Viime syksynä sitä uhkasi konkurssi, mutta omistajat pelastisvat sen pääomittamalla keskusta 180 miljoonalla eurolla.

HSL:n mukaan Junatien metrosillan uusiminen on HSL:n historian ylivoimaisesti suurin poikkeusjärjestely.

– Aseman sulkeminen näin pitkäksi aikaa on valitettavaa, mutta pakollista. Hankkeen jatkosuunnittelussa pyrimme löytämään keinoja, joilla aseman sulkemisaika ja koko metrokatkon pituus jäisi mahdollisimman lyhyeksi. Urakoitsijalle tullaan myös asettamaan kannusteita katkon lyhentämiseksi, sanoo tiedotteessa omaisuudenhallintayksikön johtaja Antti Nousiainen Kaupunkiliikenteeltä.

Korvaavaa joukkoliikennettä hoidetaan busseilla ja ratikoilla, mutta matka-ajat tulevat väistämättä kasvamaan.

