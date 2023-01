Miten Venäjän voiton teoria osoitetaan vääräksi?

Lukuisat tarkkailijat olivat talven kynnyksellä huolissaan siitä, miten eurooppalaiset demokratiat pitävät pintansa, kun Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan jatkuu ja talouden laskusuhdanne, inflaatio, energiakriisi ja miljoonat ukrainalaiset pakolaiset kuormittavat niiden kestokykyä.

Uhkakuvat demokratian horjumisesta ja Ukrainalle annettavan tuen horjumisesta eivät ole toteutuneet, vaan Eurooppa on osoittautunut kestävämmäksi kuin moni oletti, Council on Foreign Relations -ajatushautomon saksalaistutkija, tohtori Liana Fix toteaa tuoreessa artikkelissaan.

– Euroopan kaasuvarastot ovat täyttyneet talven varalle, ja EU:n johtajat ovat sopineet kaasun hintakatosta koko unionissa. Katto alentaa yksittäisten kotitalouksien kaasulaskuja kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Samalla unioni on vähentänyt radikaalisti riippuvuuttaan venäläisestä kaasusta vuoden 2022 alun 40 prosentista elokuun 17 prosenttiin, Fix sanoo.

EU:n jäsenvaltioiden ja instituutioiden Ukrainalle antaman sotilaallisen, taloudellisen ja humanitaarisen avun yhteenlaskettu arvo oli hänen mukaansa marraskuussa 2022 mennessä jo 52 miljardia euroa.

Myös kansalaisten tuki Ukrainalle on edelleen vahvaa. 50 prosenttia EU:n väestöstä kannattaa saksalaisen Bertelsmannin äskettäisen kyselyn mukaan asetoimituksia Ukrainaan ja 67 prosenttia haluaa vähentää energiariippuvuutta siinäkin tapauksessa, että se maksaisi heille itselleen aiempaa enemmän.

EU:n menestystä selittää Fixin mukaan osaltaan se, että kompromissien rakentaminen kuuluu sen perusluonteeseen.

– Prosessi, jolla EU saavuttaa yhteisen kannan, on työläs ja epätäydellinen. Lopputulos on kuitenkin se, millä on merkitystä, hän sanoo.

– Lyhyesti sanottuna: siltojen polttaminen ei ole EU:ssa menestyksekäs strategia. Jos panokset ovat korkeat, kuten ne Ukrainan suhteen ovat, EU löytää keinot luovan kompromissin saavuttamiseksi, hän toteaa.

EU on hänen mukaansa myös oppinut aiemmista kriiseistään. Vielä koronapandemian alkuvaiheessa solidaarisuuden puute heikensi koko EU:ta, mutta sittemmin opittiin, että keskinäinen solidaarisuus on menestyksekkäämpää kuin yksin toimiminen.

Presidentti Vladimir Putin hallintoineen arvioi hänen mukaansa yhä, että aika on Venäjän puolella sen pyrkiessä heikentämään paitsi Ukrainaa, myös muun Euroopan sille antamaa tukea.

Eurooppalaisten demokratioiden halveksunta on osa Kremlin teoriaa voitosta.

– Kuten Jean Monnet, yksi EU:n perustajaisistä, aikanaan lausui: ”Eurooppa rakentuisi kriisien kautta, ja se olisi oleva niiden ratkaisujen summa”. Venäjän voittoteorian osoittaminen vääräksi on tärkeä koetinkivi EU:n vahvuudelle kohdata kriisejä.