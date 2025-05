”Miten valtava haaste” – Saksa ja Ranska ottavat uutta roolia

Saksalla ja Ranskalla on kokonsa ja historiansa vuoksi erityinen velvollisuus luotsata Eurooppaa käsillä olevassa geopoliittisessa kriisissä, ajatushautomo Carnegien tutkija Rym Momtaz toteaa artikkelissaan. Euroopan geopoliittisen voiman vahvistamiseksi Pariisin ja Berliinin on hänen mukaansa päivitettävä strategiansa ja käännettävä katseensa erityisesti Pohjoismaihin, Baltiaan ja Puolaan.

Tilanteessa, jossa Yhdysvaltojen sitoutuminen Eurooppaan on aiempaa kyseenalaisempi, Ranskan ja Saksan on hänen mukaansa kannettava ensisijainen vastuu Euroopan turvallisuudesta, vakaudesta ja vauraudesta, pyrittävä pelastamaan transatlanttiset suhteet ja kohdattava laajentumishaluisen Venäjän muodostama haaste.

– Tämä edellyttää sekä Berliiniltä että Pariisilta mullistavaa käännettä, joka on kaksitahoinen: niiden on luotava Euroopan sotilaalliset ja taloudelliset valmiudet tukea Ukrainaa ilman Yhdysvaltojen apua ja samalla uudistettava oma teollisuus-, puolustus- ja ulkopolitiikkansa, Momtaz kirjoittaa.

Toisen maailmansodan aikaista vastarintaa johtaneen Charles de Gaullen perintöä vaalivalle Ranskalle tämä saattaisi jonkun mielestä olla unelmien täyttymys. Todellisuus on kuitenkin Momtazin mukaan kaukana tästä.

– Kukaan vakavasti otettava ranskalainen vastuullisissa tehtävissä ei iloitse tästä läntisen järjestyksen perustavanlaatuisesta horjumisesta tai kuvittele, että Pariisi voisi korvata Washingtonin. Mitä korkeammassa asemassa virkamiehet ovat, sitä tuskallisemmin he ovat tietoisia siitä, miten valtavasta haasteesta on kyse, hän sanoo.

Ranskan on hänen mukaansa päivitettävä ydinasedoktriininsa, laitettava taloutensa kuntoon ja uudistettava sinänsä merkittävä puolustusteollisuutensa nykyistä joustavammaksi, sopeutumiskykyisemmäksi ja tehokkaammaksi, jotta se voi tuottaa aseita ja ampumatarvikkeita entistä nopeammin ja enemmän.

Reinin toisella puolella Saksan tuleva liittokansleri Friedrich Merz on murtanut historiallisen tabun vakuuttamalla, että hänen ehdoton prioriteettinsa on vahvistaa Euroopan puolustusta mahdollisimman nopeasti. Momtazin mielestä Merzin on vielä löydettävä poliittista rohkeutta, jotta Saksa voisi ottaa entistä keskeisemmän roolin aseavun antamisessa Ukrainalle.

Saksan ja Ranskan on hänen mukaansa vältettävä menneisyyden vakavat virheet ja löydettävä järjestelmällisen ja tiiviin poliittisen koordinaation varmistamiseksi Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Puolan kanssa. Tämä koskee myös tilannetta, jossa keskusteluyhteyden avaaminen Venäjän kanssa jossain vaiheessa katsotaan ajankohtaiseksi.