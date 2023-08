Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen ihmettelee blogissaan, miten Suomen kansalaisella voi olla oma palkka-armeija.

Hän viittaa heinäkuun lopulla julkaistuun venäläiseen Proekt-sivuston laajaan selvitykseen (linkin takana olevat kuvat eivät sovellu herkille). Sen mukaan yli 200 oligarkkia on osallistunut ainakin välillisesti Venäjän sotarikoksiin Ukrainassa rahoittamalla Venäjän armeijan toimintaa.

– Kiusalliseksi meille 200 oligarkin yhteyksiä Ukrainan sotatapahtumiin selvittäneen selvityksen tekee se, että listalla on myös Suomen kansalaisia, Heinonen huomauttaa.

Selvityksessä käytiin läpi Forbesin 200 rikkaimman venäläisen listaus ja heistä ainakin 81 on osallistunut avoimesti Venäjän armeijan ja sotateollisuuden tukemiseen.

Esimerkiksi FAB-500 -lentopommien räjähdekomponenttien takaa löytyy Suomen kansalaisuuden aikanaan saanut oligarkki Gennadi Timtshenko. Hän sai aikanaan Suomen kansalaisuuden KGB-yhteyksistään huolimatta.

– Timtshenkon yksityisarmeijan Redutinkin osuudesta Ukrainassa tapahtuviin sotarikoksiin on julkisuudessa puhuttu paljon. Suomen kansalaisen kädet näyttävät olevan ukrainalaisten veressä, Heinonen kirjoittaa.

Myös Arkadi Rotenbergin nimi on isosti näkyvissä selvityksessä. Rotenbergin oligarkkiperheeseen kuuluvilla Arkadin pojalla Roman Rotenbergillä ja veljellä Boris Rotenbergillä on Timtshenkon tapaan Suomen kansalaisuudet.

– Rotenberbien käsien kautta tulee Venäjän armeijalle Ukrainaan muun muassa 2A42-automaattikanuunat perheen Tulamashzavodin asetehtaalta ja saman perheen Tulan tehdas valmistaa patruunoita mm. rynnäkkökivääreihin, Heinonen sanoo referoiden selvitystä.

Selvityksessä nousee esille myös venäläinen öljy-yhtiö Lukoil. Suomessa se tunnetaan Teboil-huoltoasemaketjun omistajana. Selvityksen mukaan Teboilin omistava Lukoil toimittaa polttoaineita niin Venäjän armeijan autoihin, mutta myös Sukhoi -hävittäjiin.

Valtaosa selvityksessä esiin nousseista oligarkeista on kieltäytynyt kommentoimasta kytköksiään julkisesti.

– Olen itse hämmästellyt, että Suomen kansalaisella voi olla oma palkka-armeija Venäjällä. Nämä venäläiset palkka-armeijat operoivat Ukrainassa – tehden myös sotarikoksia. Kun tiedämme sen mitä Timtshenkon Suomen kansalaisuushakemuksenkin yhteydessä tapahtui ja miten hän nyt toimii, niin tuntuu käsittämättömältä, että meillä ei olisi muka mahdollisuutta kansalaisuutta häneltä pois ottaa?, Heinonen ihmettelee.

– Tällainen tie pitää löytää, joko yksin tai yhdessä EU:n kanssa. Ja näin tulee toimia kaikkien kätensä Ukrainassa verenneiden oligarkien kanssa.

Heinosen mukaan sama pitää saada aikaan myös heidän takavarikoidun omaisuutensa kanssa.

– Venäjä on jo ryöstänyt kaikki maahan aikanaan laillisesti investoidut länsiomaisuudet mukaan lukien Fortumin ja Uniperin omaisuus. Ne on menetetty. De facto. Ja, kun tiedämme, miten nämä oligarkit kotimaassaan toimivat ja rahoittavat Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan on jo oikeus ja kohtuus etsiä yhdessä ratkaisu realisoida heiltä takavarikoitu omaisuus ja käyttää varat Ukrainan hyväksi.

Siksi toimia Venäjää vastaan tulee Heinosen mukaan vahvistaa.

– Pakotteita (pitää) lisätä ja niiden valvontaa vahvistaa. Kohdistaa myös pakotteita niitä maita ja toimijoita vastaan, jotka mahdollistavat olemassa olevien pakotteiden kiertämisen. Ja tiukentaa myös edelleen viisumien myöntöjä Suomeen ja länteen.