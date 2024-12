Miten sote-valiokunnan tilanne rauhoitetaan? Professori vastaa

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja ja professori Markku Jokisipilä arvioi, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenten toiminnassa on ylitetty jo normaali poliittisen kitkan raja.

– Se on ilmiselvää, että valiokunta ei parhaalla mahdollisella tavalla toimi. Mutta sitten se, mikä on normaalia poliittista jännitettä ja mikä on sitten pysyvämpää, toiminnallista kriisiä, niin sanoisin, että valiokunta on ehkä sen rajan jo ylittänyt, Jokisipilä sanoo Verkkouutisten Sanna Ukkola Show’ssa.

Jokisipilä tarkentaa, että ”vaikeudet ovat suurempia kuin mikä on normaali, poliittinen kitka hallituksen ja opposition välillä valiokuntatyöskentelyssä”.

Jokisipilän mukaan kriittisiä äänenpainoja valiokunnan sisältä tulee sen verran paljon, vaikka toki samalla täytyy ottaa huomioon se, että hallituspuolueiden jäsenet valiokunnassa puhuvat ”omassa poliittisessa roolissaan”.

– He ovat turhautuneita siitä, että hallituksen esitykset eivät läpäise valiokuntaa sillä nopeudella kuin he haluaisivat. Toisaalta Krista Kiuru (sd.)tekee juuri niin kuin valiokunnan puheenjohtajan kuuluukin tehdä eli valiokunnan tehtävä on syynätä erittäin tarkkaan hallituksen esitykset, etsiä niistä heikot kohdat ja tehdä tarvittavia muutoksia.

– Mutta sanotaan, että jos valiokunta joutuu kokoustamaan 17 tuntia putkeen jonkun asian kanssa, niin sehän on ihan selvää, että se ei ole minkään hyvän hallinnon periaatteiden mukaista eikä onnistunutta johtamista missään määrin. Mutta mitkä ne pohjasyyt ovat, se on myös aika lailla tulkinnanvarainen ja poliittinen kysymys, hän jatkaa viitaten hallituksen valiokuntaan tuomiin isoihin ja kiistanalaisiin esityksiin.

Jokisipilä ei ohjelmassa innostu suoralta käsin ehdotuksista perustaa tilapäinen valiokunta tai jakaa sote-valiokunnan työt kahdelle valiokunnalle.

– Sanoisin, että tässä on ehkä sitten helpompia ja nopeampia väyliä tähän asiaan yrittää puuttua.

Jokisipilältä kysyttiin ohjelmassa, mikä olisi sellainen väylä, jolla tilanne valiokunnassa saataisiin rauhoitettua.

– Sitten voi tietysti katsoa näitä henkilökysymyksiä ja ylipäänsä, mikä on puheenjohtajiston keskinäinen yhteistyö. On jotenkin vaikuttanut siltä, että (Mia) Laihon (kok.) ja Kiurun välinen yhteistyö ei välttämättä ihan optimaalisella tavalla ole toiminut.

Jokisipilä ei sulje pois mahdollisuutta vaihtaa puheenjohtajaa:

– Asia on kärjistynyt niin paljon, että saatetaan olla jo tilanteessa, jossa Kiurun henkilö vaikuttaa asiaan niin paljon, että – ja nyt en tässä ota ollenkaan kantaa hänen toimintatapaansa sinällään, vaan arvioin tätä häneen kohdistuvan arvostelun näkökulmasta – voi olla, että jonkun toisen johdolla tämä hallitus–oppositio-vastakkainasettelu ei olisi ihan yhtä kiivasta ja löytyisi tie päästä eteenpäin, vähän nopeammin etenevässä aikataulussa.