Miten nämä vekottimet läpäisivät Venäjän puolustuksen? Laivaston tukikohtaan iskettiin 1000 km Ukrainasta

Ukraina on tehnyt poikkeuksellisen lennokki-iskun Venäjän laivaston tukikohtaan Dagestanin alueella.

Kaspijskin satamaan kohdistuneesta iskusta on julkaistu runsaasti videomateriaalia sosiaalisessa mediassa. Videokooste iskusta löytyy alta.

Toisen alta löytyvän videon perusteella yksi lennokki iskeytyi satamalaiturissa olleeseen Venäjän laivaston alusten rivistöön.

Tämä oli tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Ukraina hyökkäsi Kaspijskiin asti. Satama sijaitsee noin tuhannen kilometrin päässä Ukrainan hallinnassa olevilta alueilta.

Operaatiossa käytettiin videoiden perusteella ukrainalaisvalmisteisesta ultrakevyestä Aeroprakt A-22-lentokoneesta valmistettua lennokkia. Ukraina on rakentanut koneista pommilennokkeja varustamalla ne ohjausjärjestelmällä ja lastaamalla ne täyteen räjähteitä.

Sosiaalisessa mediassa on ihmetelty miten käytännössä hidasta pienkonetta vastaavat lennokit ovat pystyneet tunkeutumaan Venäjän ilmapuolustusten läpi ja lentämään noin tuhat kilometriä sen alueen yllä kohteeseensa ilman, että ilmapuolustus pystyi niitä havaitsemaan ja pysäyttämään.

Alexander Kovalenko posted a video of the UAV attack today on the Russian Navy Base in #Kaspiysk , #Dagestan , Russia, which confirms the aircraft used was an Aeroprakt A-22 Foxbat converted into a one-way attack UAV. #OSINT #Ukraine #Russia pic.twitter.com/Zww1tdbFnq

This morning, Ukrainian attack drones successfully struck Russia's Caspian Sea flotilla in the port of Kaspiysk, over 1000 km behind the frontline.

Seen here, a Ukrainian drone flies low over the harbor and slams into a row of docked Russian warships. pic.twitter.com/06vbjUfblQ

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 6, 2024