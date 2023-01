”Miten konkurssiin ajautuu? Ensin hitaasti, lopulta nopeasti”

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi vertaa Suomen julkisen talouden velkaantumista konkurssiin ajautumiseen.

– Miten konkurssiin ajautuu? Ensin hyvin hitaasti, kunnes lopulta hyvin nopeasti, Romakkaniemi tviittaa.

Kommenttinsa tueksi hän on liittänyt graafin valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön laskelmista valtion vuosittaisista korkokuluista. Graafi havainnollistaa, kuinka nopeasti valtion velkojen korot ovat tänä vuonna nousemassa 2,6 miljardiin euroon. Ero on huomattava aiempiin vuosiin verrattuna.

Romakkaniemi viittaa ammattiliittojen keskusjärjestö STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainàn tviittiin, jossa hän toteaa velkapelon olevan Suomessa ylimitoitettua.

– Onneksi kansainväliset taloustieteilijät rauhoittelevat velkapelkoisia, koska Suomessa tällaiset taloustieteilijät ovat harvassa, Laina tviittaa.

Hän viittaa kansainvälisen valuuttarahaston entisen pääekonomistin Olivier Blanchardin vuonna 2019 pitämään puheeseen, jonka mukaan julkinen velka ei olekaan niin paha asia kuin on luultu.

Hänen mukaansa lisävelka on hyväksyttävissä, kun talouden kasvuprosentti on korkoja suurempi. Talouden kyky hoitaa velkoja kasvaa silloin nopeammin kuin velan korkokulut. On kuitenkin huomioitava, että vuonna 2019 korkotaso oli huomattavasti alhaisempi kuin nykyään.

Blanchardin puhe herätti aikanaan ekonomistipiireissä voimakasta keskustelua niin puolesta kuin vastaan.

