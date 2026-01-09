Miten käy kesätyöpaikoille tänä vuonna? Ennuste lupaa hyvää

Kesätyöpaikkojen määrän ennustetaan pysyvän ennallaan, ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tekemästä kyselystä.
– Ensi kesäksi ennakoitava noin 105 000 kesätyöpaikkaa on yleiseen suhdanteeseen ja työllisyystilanteeseen nähden jopa odotettua paremmalla tasolla. Luottamuksen vahvistuminen talouteen voi vielä kuitenkin lisätä paikkojen määrää ennakoidusta, asiantuntija Mikko Vieltojärvi toteaa tiedotteessa.
Kesätyöt ovat nuorille erittäin tärkeä väylä työelämään ja itsenäistymiseen. Suurin osa nuorista haluaa päästä kiinni työelämään ja ansaita omaa rahaa.
– On erittäin tärkeää, että nuoria kannustetaan hakemaan kesätöitä. Paikkoja kannattaa hakea useista yrityksistä ja eri toimialoilta. Vaikka moniin paikkoihin haku on jo käynnissä, kannattaa töitä kysellä vielä kesän kynnykselle saakka, Vieltojärvi kannustaa.
Kesällä 2025 EK:n jäsenyritykset tarjosivat paikan yhteensä noin 105 000 kesätyöntekijälle.
EK:n kyselyyn vastasi 636 jäsenyritystä eri toimialoilta. Kyselyn tiedonkeruu toteutettiin marraskuussa 2025.