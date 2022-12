”Miten kävi?” – Kansanedustaja tilittää sähkön markkinasta

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman kritisoi Twitterissä nykyistä sähkömarkkinamallia ja on huolissaan sen vaikutuksista.

Vestmanin mukaan energia-alan asiantuntijat ja monet tutkijat ovat vakuuttaneet vuosia, että puhdas sähkömarkkinamalli hoitaa kaiken. Hänen mukaansa asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen.

– Energia-ala ja monet tutkijat vakuuttelivat vuosia, että puhdas sähkömarkkinamalli hoitaa kaiken. Miten kävi? Toimitusvarmaa tuotantoa on tuhottu suuren ydinvoimalan verran ilman korvaavaa. Tuotantorakenne on yksipuolistunut tuulivoimalla ilman säätövoimaa”, Vestman sanoo.

Vestmanin mukaan nyt on siirryttävä malliin, jossa kallein tuotantokustannus ei määritä yksin sähkön hintaa.

– Nyt samat tahot väittävät, että puhdas markkinamalli hoitaa sähkökriisin – jonka se on siis osaltaan tuottanut. Puhtaasta markkinamallista on siirryttävä realistiseen markkinamalliin: Kallein tuotanto ei saa yksin määrittää sähkön hintaa. Kapasiteetista on palkittava”, Vestman sanoo.

Vestman on myös arvostellut sähköyhtiöitä suuren voittojen tavoittelusta. Hänen mukaansa sähköntuotannon kustannukset eivät ole merkittävästi kasvaneet viime vuoteen verrattuna.

