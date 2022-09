”Miten ihmeessä ette saa päätöksiä aikaan?”

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho ihmettelee, miksei Sanna Marinin (sd.) hallitus saa aikaan päätöksiä itärajan sulkemisesta.

Hän on jakanut Twitterissä Kaakkois-Suomen rajavartioston graafin rajanylitysliikenteestä. Luvuista on huomattavissa, että maahan saapuvien venäläisten määrä on yli kaksinkertaistunut viimeisen viikon aikana.

– Miten ihmeessä Sanna Marin, Pekka Haavisto (vihr.) ja Krista Mikkonen (vihr.) ette saa päätöksiä aikaan? On kyse Suomen turvallisuudesta.

Suomi on tällä hetkellä Euroopan unionin ainoa jäsenmaa, joka sallii venäläisten päästä maahan turistiviisumeilla. Venäläisten maahantulo Suomeen on lisääntynyt sen jälkeen, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti keskiviikkona osittaisen liikekannallepanon.