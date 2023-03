”Mitään ei ole jäljellä” – video näyttää maan tasalle pommitetun Bahmutin

Itä-Ukrainan Donetskin alueella sijaitsevasta Bahmutin kaupungista ei ole mitään jäljellä kuukausia jatkuneiden taisteluiden jäljiltä, kertoo London School of Economicsin kansainvälisten suhteiden laitoksen tutkija Mariia Zolkina.

– Venäjä on tuhonnut kaupungin kokonaan, hän sanoo Twitterissä.

Zolkina on jakanut Twitterissä lennokin kuvaaman videon (jutun alla), joka näyttää Bahmutin totaalisen tuhon Venäjän pommitusten jäljiltä.

Video näyttää lähes kokonaan tai täysin tuhoutuneita rakennuksia katujen varrella. Raunioita ja rojua näkyy kaikkialla.

Ukrainan asevoimat on puolustanut Bahmutin kaupunkia ja sen ympäristöä kuukausien ajan. Venäjän joukot eivät ole toistaiseksi onnistuneet valtaamaan kaupunkia. Hyökkääjä on kärsinyt valtavia tappioita, ja eteneminen on ollut erittäin hidasta.

Puolustajan tilanteen sanotaan olevan erittäin vaikea, ja huoltoyhteyksien ylläpitäminen on haasteellista. Ukrainan armeijan itäisen ryhmän tiedottajan mukaan vetäytymispäätöstä ei ole vielä tehty.

Venäjä jatkaa Bahmutin tulittamista tykistöllä ja raketinheittimillä. Lisäksi Hyökkääjän jalkaväki tekee rynnäköitä puolustajan asemiin.