Mitä Venäjän taivaalla tapahtui? Tämä pudonneesta Il-76:sta tiedetään

Venäjän asevoimien kuljetuskone Il-76 tuhoutui ilmassa Belgorodin yllä ja putosi. Kaikki koneessa olleet kuolivat. Venäjä väittää, että kone kuljetti sotavankeja, jotka olivat matkalla vanginvaihtoon Ukrainan kanssa.

Mitä Belgorodin taivaalla oikein tapahtui? Silminnäkijöiden mukaan kone syttyi ensin palamaan. Ensin kuului pamaus, sitten räjähdys.

Torstaina aamulla Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov väitti, että lento oli matkalla Tškalovskin lentotukikohdasta Moskovan läheltä Belgorodiin, kyydissään 65 sotavankia. Avointen lentotietodataa keräävien ja julkaisevien lähteiden perusteella Peskovin väittämä lentoreitti ei kuitenkaan täsmää, vaan kone vaikuttaa olleen tulossa Iranin suunnalta.

Mitä kone olisi tehnyt Iranissa? Yhtenä mahdollisuutena on nostettu esiin, että lento oli tulossa kuljettamasta venäläisiä sotilaita Burkina Fasoon. Asiasta kertoi venäläinen Afrika Korpus -Telegram-kanava. Varmuutta siitä, onko kyseessä ollut sama Il-76 joka Belgorodissa tuhoutui, ei ole, mutta satelliittikuvissa Burkina Fasosta näkyy samanlainen kone.

Torstaina Orenburgin kuvernööri julkaisi Il-76:n turmassa kuolleiden lentohenkilökunnan edustajien nimet. Orenburg siksi, että kone ja sen miehistö kuuluivat siellä sijaitsevan sotilastukikohdan 117. ilmakuljetusrykmenttiin.

Venäläisten kanavien turmapaikalta julkaisemissa kuvissa ja videoissa ei näy useita ruumiita, kuten voisi olettaa, mikäli koneessa olisi ollut väitetyt yli 70 ihmistä. Turmakoneen rungon riekaleissa näkyy kuitenkin useita pistemäisiä jälkiä, jotka ovat tyypillisiä ohjuksen iskemälle.

Venäjällä julkaistuilla, sotavankien vaihtoa koskevilla listoilla oli kuitenkin vankeja, jotka on vaihdettu jo tammikuun alussa.

Ukrainan sotilastiedustelu on sanonut, ettei Ukraina ollut saanut pyyntöä turvata ilmatilaa vankienvaihtolennon ajaksi, kuten aikaisemmin vaihtojen yhteydessä on tapahtunut. Sotilastiedustelu GUR:n tiedottaja Andriy Jusov vahvisti, että tammikuun 24. päivälle oli suunnitteilla sotavankien vaihto. Vaihtoa ei kuitenkaan ollut keskiviikkona tapahtunut, tai se peruttiin, kertoi Radio Svoboda.

Keskiviikkoiltana Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi kutsuneensa puolustusministeri Rustem Umerovin, Ukrainan asevoimien ylipäällikön Valeri Zalužnyin, pääesikunnan päällikön Serhii Shaptalan, tiedustelupäällikkö Kyrylo Budanovin ja Ukrainan turvallisuuspalvelun (SBU) päällikkö Vasyl Maliukin raportoimaan lento-onnettomuudesta ja sotavankien vaihdon tilanteesta. Zelenskyi vaati turmasta riippumatonta, kansainvälistä tutkintaa, minkä Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov torstaiaamuna tyrmäsi – paitsi jos tutkittaisiin vain ukrainalaisten tekemisiä.

Venäjällä parlamentin alahuoneen eli duuman puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Andrei Kartapolov on jo kiirehtinyt väittämään, että Il-76 ammuttiin alas Patriot- tai IRIS-T-ilmatorjuntaohjuksilla. Tällä yritetään sanoa, että tapahtunut olisi Ukrainan ja länsimaiden syytä.

Yhdysvaltalainen tutkimusinstituutti ISW arvioikin keskiviikkona, että Venäjä yrittää käyttää koneturmaa lietsoakseen Ukrainassa sisäistä eripuraa ja epävarmuutta.

YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu torstaina, ja sen on tarkoitus keskustella myös koneturmasta. Turvallisuusneuvoston keskustelua vaati Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov. Venäjä on turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen Iso-Britannian, Kiinan, Ranskan ja Yhdysvaltojen ohella.

Showing some of the wreckage of the Il-76 taken down, one can see very clearly the damage a missile caused. https://t.co/QJudHpFLN0 pic.twitter.com/1mceQaHB9s

#BurkinaFaso🇧🇫 In my opinion its a Russian AF Il-76MD with an extra not every Il-76 has: A 50mm APP-50R launcher on each side of the fuselage for infrared flares or chaff cartridges. But even with this special feature, we need more pictures of the ✈️to clearly identify it. https://t.co/anQLZ8L1y8 pic.twitter.com/8WIV1rcDvM

— Fabian (@fabsenbln) January 24, 2024