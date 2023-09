”Mitä pahaa olen tehnyt?” – pääministeri ja presidentti nokittelevat toisiaan Virossa

Kohu pääministeri Kaja Kallaksen aviomiehen Venäjän liiketoimista ei ole laantunut Virossa. Oppositiopuolueet ja enemmistö kansalaisista ovat vaatineet pääministeriä jättämään virkansa, mutta Kallas on kieltäytynyt eroamasta.

Myös Viron puoluepoliittisesti sitoutumaton presidentti Alar Karis on viestittänyt, että pääministerin olisi pitänyt erota jo aikoja sitten.

– En halua asettua pääministerin nahkoihin, mutta jos olisin pääministeri, niin olisi todennäköisesti reagoinut nopeammin ja tehnyt selvän päätöksen, Karis sanoi ERR:n haastattelussa.

Skandaali sai alkunsa, kun yleisradio ERR kertoi pääministerin puolison osittain omistaman kuljetusyrityksen jatkaneen toimituksia Venäjälle Ukrainan sodan aikana. Viron suojelupolisiin mukaan yritys ei ole rikkonut Venäjän vastaisia pakotteita, mutta Virossa on paheksuttu liiketoimien moraalista puolta.

Tähän myös presidentti Karis viittasi haastattelussa.

– Kysymys ei ole siitä, missä tarkalleen ja kuinka paljon jotakin on siirtynyt Venäjälle. Asian ydin on siinä, että tämä yhteys Venäjään on olemassa. Tässä on enemmänkin kyse etiikasta ja moraalista. Asiaa on myös tarkasteltava siitä näkökulmasta, miten pääministeri regoi asian tultua julkisuuteen, Karis sanoi ja viittasi pääministerin haluttomuuteen mennä parlamentin valiokunnan kuultavaksi asiassa.

– Pääministeri on antanut selityksiä, mutta ehkä emme ole saaneet vastauksia.

Lopulta Kallas suostui parlamentin korruption vastaisessa komiteaan kuultavaksi, mutta tilaisuus äityi poliitikkojen väliseksi sanasodaksi.

Pääministeri vastasi torstaina tiedotustilaisuudessa presidentin ja opposition esittämiin erovaatimuksiin.

– Olen miettinyt, mitä pahaa olen tehnyt näille ihmisille? Omasta mielestäni yritän tehdä hyvää. Tehdä oikeita päätöksiä Viron puolesta, Kallas sanoi ERR:n mukaan.

Pääministerin mielestä hän on on joutunut kiusaamisen kohteeksi. Hän sanoi, että erovaatimuksiin on perustuslaillinen ratkaisu, jonka maan parlamentti voi tehdä.

– Se on epäluottamuslause. Perustuslaissa sanotaan, että pääministerille on mahdollista osoittaa epäluottamusta äänestämällä. Minusta pääsee eroon, kun äänet tähän ovat kasassa, Kallas sanoi.

Hän lisäsi, että hallituskumppanit tukevat häntä. Hallituskriisin luominen ei hänen mukaansa tällä hetkellä ei ole hyväksi Viron turvallisuudelle.

Uuden mielipidetiedustelun mukaan 67 prosenttia virolaisista on sitä mieltä, että Kallaksen pitäisi erota pääministerin tehtävästä.