Minna Helle varoittaa TS:ssa pisteveroista

Poliitikkojen tulisi välttää pisteveroja sekä politiikkaa, joka ei ole riittävän ennakoitavaa, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Minna Helle Turun Sanomille.

Pisteverolla tarkoitetaan johonkin tiettyyn yksittäiseen palveluun tai tuotteeseen kohdistettua veroa.

Veronkorotukset, jotka koskevat elinkeinoelämää, ovat Helteen mukaan haitallisia. Ulkomaisten yritysten investointihalukkuuteen vaikuttavat esimerkiksi poliittiset riskit, vero sekä lupajärjestelmä ja tuet, Helle huomauttaa.

Kun yritys tekee päätöksen siitä, minne se investoi, on vaihtoehtoina aina seitsemästä kahdeksaan maata, toimitusjohtaja muistuttaa.

Kansainvälisessä kilpailussa investoinneista Suomella ei ole montaa etua. Energiatilanne on kuitenkin yksi niistä, hän jatkaa.

EK aikoo julkistaa omat hallitusohjelmatavoitteensa kesän alussa. Suomessa on mietittävä sitä, mitä palveluja yhteiskunta jatkossa tarjoaa, Helle sanoo. Niin sanottu julkinen palvelulupaus on määriteltävä uudelleen.

Pelkkä tasainen leikkaaminen kaikilta sektoreilta ei ole enää riittävää, hän pohtii.

Hän kuitenkin muistuttaa, että on poliitikkojen vastuulla, mitä mahdollisia leikkauksia julkisella sektorilla tehdään. EK ei sopeutuslistoja laadi, hän sanoo.

Lisäksi EK toivoo lisää työperäistä maahanmuuttoa.

– Pitkällä aikavälillä yritykset eivät voi laskea sen varaan, että suomalainen henkilökunta riittää, Helle kommentoi.

EK edustaa noin 15 000 yritystä.