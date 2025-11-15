Verkkouutiset

Minja Koskela jatkaa vasemmistoliiton puheenjohtatajana., LEHTIKUVA / TIMO MARTTILA

Minja Koskela jatkaa vasemmistoliiton johdossa, ei saanut haastajia

  • Julkaistu 15.11.2025 | 09:44
  • Päivitetty 15.11.2025 | 10:33
  • Politiikka
Puoluekokous järjestetään viikon päästä Vantaalla.
Minja Koskela jatkaa vasemmistoliiton puheenjohtajana.

Koskelalle ei ilmaantunut puheenjohtajaehdokkaaksi määräaikaan mennessä haastajia, joten hänet valitaan jatkokaudelle viikon kuluttua lauantaina 22. marraskuuta Vantaalla pidettävässä vasemmistoliiton puoluekokouksessa, puolue tiedottaa.

Koskela on toiminut puolueen puheenjohtajana vuodesta 2024 ja kansanedustajana vuodesta 2023.

– Olen toiminut vuoden tehtävässäni ja on todella suuri kunnia jatkaa upean liikkeemme puheenjohtajana. (Petteri) Orpon (kok.) ja (Riikka) Purran (ps.) hallituksen aiheuttaman sekasorron keskellä vasemmistoliiton tehtävä on tarjota ihmisille näkymä siihen, että tulevaisuus on parempi ja vaihtoehtoja on, Koskela sanoo tiedotteessa.

Vasemmistoliiton puoluekokous alkoi perjantaina etäosuudella. Puoluekokousta jatketaan lähiosuudella 21.-23. marraskuuta Vantaalla.

