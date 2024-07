Ministeriöstä määräys virkamiehille: Sote-alan yrittäjien lupajono pitää purkaa

Tämän vuoden alussa käyttöön tullut aluehallinto­virastojen ja Valviran yhteinen Soteri-rekisteri on ruuhkautunut pahasti, joten monet sote-alan ammattilaiset ja yrittäjät ovat jumittuneet rekisteröintijonoon eivätkä ole voineet aloittaa toimintaansa.

Hakemuksia on eniten vireillä Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella. Soteriin rekisteröidään kaikki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajat ja rekisteröinti on edellytys palveluiden aloittamiselle. Varsinkin itsenäisten ammatinharjoittajien hakemusmäärät ovat olleet korkeita.

Sosiaali- ja terveysministeriö on nyt puuttunut tilanteeseen.

– Ministeriön näkemyksen mukaan ruuhka on purettava mahdollisimman nopeasti ja varmistettava, että asiat voidaan käsitellä ilman aiheetonta viivytystä kaikilla alueilla. Tämän mahdollistamiseksi ministeri on antanut velvoittavan määräyksen siitä, että kaikkien aluehallintovirastojen rekisteröintiasioita hoitavat virkamiehet on velvoitettu määräajan käsittelemään myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueen rekisteriasioita. Tämä mahdollistaa valtakunnalliset ja tehokkaat työjonot asioiden käsittelyssä sekä voimavarojen kohdentamisen siten, että käsittelyajat lyhenevät, ministeriö kertoo tiedotteessa.

Jonossa on odottanut pahimmillaan useita tuhansia sote-alan ammattilaisia.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Mia Laiho (kok.) vaati keväällä hallitus purkamaan jonoja.

– Saan lääkärikollegoilta ja kansanedustajana kansalaisilta huolestuneita yhteydenottoja siitä, että sote-alan ammattilaiset eivät pysty aloittamaan suunnittelemaansa työntekoa siksi, että odottavat rekisteröintihakemuksen käsittelyä. Tämä ei koske vain lääkäreitä, vaan kaikkia muitakin yksityisen puolen toimijoita kuten psykologeja, hierojia ja fysioterapeutteja sekä muita ammatinharjoittajia kuin myös esim. hoiva-alan yrittäjiä, Laiho kirjoitti blogissaan.

– Sote-ammattilaisten työpanosta tarvitaan kipeästi. On nurinkurista etteivät ihmiset pääse jonoista hoitoon, kun pätevä terveydenhuollon ammattilainen on itse odottamassa jonossa lupaa harjoittaa ammattiaan, hän totesi.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo nyt, että määräys virkamiehille on voimassa vuoden loppuun saakka.

– Ministeriö kuitenkin ohjaa virastoja purkamaan ruuhkaa tehostetusti siten, että kohtuullisiin käsittelyaikoihin päästäisiin viipymättä.