Ministeriö nimitti Pirkanmaan hyvinvointialueen johtajan alivaltiosihteeriksi

Pirkanmaan hyvinvointialueen johtaja Marina Erhola on nimitetty sosiaali- ja terveysministeriön alivaltiosihteeriksi. Ministeriö tiedotti asiasta iltapäivällä.

Erholan tehtävänä ministeriössä on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen uudistusta. Hän tulee toimimaan myös valtiovarainministeriön hyvinvointialueiden ohjauksen tukena.

Erhola aloittaa tehtävässä 1. tammikuuta 2025 ja tehtävä kestää vuoden. Samalla hän jää virkavapaalle Pirkanmaan hyvinvointialueen johtajan tehtävästä.

Erhola on koulutukseltaan lääketieteen tohtori. Erhola ehdotti elokuussa Ylen haastattelussa hyvinvointialueiden määrän vähentämistä puoleen. Hyvinvointialueita on nykyään 21. Haastattelussa Erhola ehdotti niiden määrän tiputtamista noin kahteentoista. Erhola totesi elokuussa, että alueita on nyt liikaa, ja niiden yhdistäminen vahvistaisi alueiden rakenteita ja mahdollisuutta suoriutua perustehtävästään.