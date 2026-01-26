Ministeriö linjaa: Aasilla oltava mahdollisuus sosiaalisiin suhteisiin

Tammikuun alusta tuli voimaan valtioneuvoston asetus hevosten hyvinvoinnista. Asetuksen voimaantulon yhteydessä on tunnistettu eräitä muutostarpeita, minkä vuoksi asetukseen ehdotetaan tehtäväksi muutoksia, tiedottaa maa- ja metsätalousministeriö.

Muutosehdotuksella esitetään helpotuksia aasien sosiaalisia suhteita koskeviin vaatimuksiin. Aasien lajitoverivaatimukselle ehdotettaisiin säädettäväksi siirtymäaika 31.12.2027 saakka. Tämän mukaisesti aasilla tulisi olla mahdollisuus sosiaalisiin suhteisiin lajitoverin kanssa 1.1.2028 alkaen. Siirtymäaikana aasilla tulisi kuitenkin olla mahdollisuus sosiaalisiin suhteisiin hevosen, muulin tai muuliaasin kanssa, ministeriön tiedotteessa linjataan.

Lisäksi ehdotetaan, että aasitamman oma muulivarsa hyväksyttäisiin jatkossa aasin lajitoveriksi.

Koska aaseja on vähemmän markkinoilla kuin hevosia, ehdotetaan myös muutosta poikkeukseen äkillisen lajitoverista luopumisen johdosta. Tällaisessa tapauksessa poikkeus voisi kestää enintään kuusi kuukautta, edellyttäen, että aasilla on seuranaan hevonen, muuli tai muuliaasi.

Lisäksi asetukseen ehdotetaan muutoksia muun muassa liittyen pihaton rakenteisiin, ryhmäkarsinoiden tilavaatimuksiin sekä hevosten vedensaantiin.