”Ministerin puheenvuorosta tulee mieleen Tuntemattoman sotilaan Lahtinen”

Kansanedustajat puhuivat eduskunnan välikysymyskeskustelussa vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä.

Kokoomuksen kansanedustajat Paula Risikko ja Ben Zyskowicz muistuttivat perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindéniä (sd.) kärjistyvästä hoitajapulasta ja vanhusten ympärivuorokautista hoitoa koskevan hoitajamitoituksen siirtämisestä.

– Arvoisa puhemies! Kun kuuntelin tuota ministeri Lindénin puheenvuoroa, niin täytyy kyllä sanoa, että tulee mieleen tuo Tuntemattoman sotilaan Lahtinen, joka sanoi: ”Menes valittaan nälkääsi, niin lyödään semmonen rätinki eteesi, jossa todistetaan, ettei sinulla voi olla nälkä.” Sellaiselta se kyllä kuulosti, Risikko sanoi.

Hän totesi ministeri Lindénille, että 26 johtavaa viranhaltijaa vanhustenhuollosta otti kantaa viime syksynä ja tänä keväänä ja vetosi ministeriin, että vaatimusten pitää olla toteuttamiskelpoisia siinä ajassa, mihin ne asetetaan ja missä ne toteutetaan.

– Nyt ei näin ole. Kysyn teiltä: mitä te aiotte tehdä oikeasti tälle tilanteelle, Risikko tiedusteli.

Ministeri Lindénin vastasi saaneensa samanlaisen kirjelmän 13. elokuuta.

– Siinä ehdotetaan kolmea toimenpidettä: ensimmäinen on tämän mitoituksen ajankohdan siirtäminen vähän myöhäisemmäksi — sen me olemme tehneet — toinen on lisä- ja muuntokoulutus yhdessä OKM:n kanssa muun muassa hoiva-avustajiin — sen me olemme tehneet — ja kolmas on kansainvälinen osaajatuonti yhdessä TEMin kanssa — sitä valmistelemme, ja sitä paitsi järjestäjät ja tuottajat tekevät sitä tällä hetkellä itse aika voimakkaasti, Lindén totesi.

Zyskowicz sanoi, että myös hänelle tuli ministerin välikysymysvastauspuheenvuorosta mieleen Tuntematon sotilas ja Lahtinen.

– Te löitte eteen sellaiset rätingit, että ”eivät nämä vanhusten asiat voi olla huonosti, ei sairaanhoidossa voi olla kriisiä”, Zyskowicz totesi

– Mutta kun näitä miljoonia ja miljoonia on laitettu, ja kaikkihan on velkarahaa — sanokaa muuten seuraavalla kerralla se, että kaikki on velkarahaa — niin mikä on teidän vastauksenne siihen, että miksi ongelmat eivät ole korjaantuneet, eivät vanhustenhoivassa eivätkä terveydenhoidossa, vaan ongelmat ovat kärjistyneet. Tämä on minun eka kysymykseni.

Hoitajamitoituksen pitäisi nousta 0,7 hoitajaan huhtikuussa, mutta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan uudistusta on pakko lykätä vähintään vuodella.

Kaikki hoivakodit eivät ole pystyneet täyttämään edes nykyistä 0,6 hoitajan mitoitusta, koska hoitajista on pulaa. THL:n mukaan 0,7:n mitoitus vaatisi 3 400 uutta hoitajaa.

Välikysymyksessä ovat mukana kokoomus, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit.