Ministeri Uniperin ongelmista: Ratkaisu pitää löytää lähiaikoina

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) kommentoi medialle lyhyesti Suomen ja Saksan välisiä neuvotteluita energiayhtiö Uniperin kohtalosta.

– Ratkaisu pitää löytää aivan lähiaikoina, puhutaan aivan muutamista päivistä, korkeintaan muutamista viikoista, Tuppurainen totesi toimittajille Berliinissä.

Tuppurainen tapasi Berliinissä Saksan hallituksen ministerin, liittokanslerinviraston kansliapäällikkönä toimivan Wolfgang Schmidtin.

Ministeri Tuppuraisen mukaan Saksasta löytyy “paljon ymmärrystä Suomelle”.

– Kysymys on niin herkkä, että en lähde arvioimaan varsinaisia asiakysymyksiä, mutta on halua mennä eteenpäin ja tämä on meille hyvä viesti.

Saksalainen energiayhtiö Uniper on ajautunut suuriin vaikeuksiin Venäjän kaasutoimitusten pienentymisen vuoksi. Valtionyhtiö Fortum omistaa 78 prosenttia Uniperista.