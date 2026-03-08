Ministeri tahtoo älypuhelimille ikärajan Ruotsissa

Ruotsin sosiaaliministeri Jakob Forssmed tahtoo älypuhelimille ikärajan, uutisoi Sveriges Radio. Hallituspuolue kristillisdemokraattien varapuheenjohtaja Forssmed on jo pitkään tullut tunnetuksi kännykkäkieltojen puolestapuhujana.
– Lapset tarvitsevat lapsuutensa takaisin. Meidän on siirryttävä nykyisestä tilanteesta, jossa lapsuus on älypuhelinperustaista, takaisin leikkiperustaiseen lapsuuteen, Forssmed sanoo radion haastattelu.
Älypuhelinten välityksellä lapset pääsevät käsiksi raakaan ja sopimattomaan materiaaliin, ministeri sanoo, peräänkuuluttaen lasten älypuhelinten käyttöön kaivataan ”normien muutosta”. Älypuhelimen hankkiminen alle kymmenvuotiaalle lapselle on Forssmedin mukaan väärin, vaikka korostaakin, ettei hän esityksellään halua rajoittaa vanhempien valinnanvapautta. Esityksen tarkoituksena on tarjota vanhemmille selkeämpiä ohjeita.
– Jututtamieni tutkijoiden mukaan sopiva ikä on noin 13-14 vuotta. Haluan, että kansanterveysvirasto tutustuu tutkimusaineistoon ja antaa asiasta ikäsuosituksen.
Ruotsin hallitus selvittää jo paraikaa sosiaalisen median käytön rajoittamista nuorilta lapsilta. Forssmedin esitys älypuhelimen ikärajasta sisältyy kristillisdemokraattien tilaamaan nuorten mielenterveyttä käsittelevään raporttiin. Forssmed toivoo porvarihallituksen muiden puolueiden tukevan esitystä.