Ministeri: Pohjoismainen linja kasvattaisi Ukraina-tukea

Jos kaikki eurooppalaiset valtiot nostaisivat tukensa Ukrainalle pohjoismaiden ja Baltian maiden tasolle, kasvaisi Ukrainan vastaanottama sotilasapu jopa 70 miljardilla eurolla. Näin toteaa Suomen eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz (r.) viestipalvelu X:ssä.

– Tämä olisi pelastanut lukuisia siviilejä, Adlercreutz kirjoittaa englanninkielisessä viestissään.

Adlercreutzin vertailussa Ukraina-tuki arvioidaan suhteessa maiden bruttokansantuotteeseen. Esimerkiksi Viron ja Latvian suoran tuen Ukrainalle uutisoitiin aikaisemmin tänä vuonna nousseen yli prosenttiin bkt:sta. Pohjoismaat ja Baltian maat ovat tukeneet Ukrainaa suhteessa useita kymmeniä miljardeja enemmän kuin muut Euroopan valtiot, Adlercreuz huomauttaa.

Ministeri viittasi lauantaina myös aikaisemmin joulukuussa lähettämäänsä viestiin, johon hän on lisännyt videon aihetta käsittelevästä haastattelusta. 7o miljardin euron ero pohjoismaiden ja Baltian sekä muun Euroopan välillä on ”valtava”, ministeri kuvailee englanninkielisellä videolla. Viestissään hän kannustaa Eurooppaa lisäämään tukeaan Ukrainalle.

Adlercreutz arvosteli aikaisemmin joulukuussa Unkarin pääministeri Viktor Orbania EU:n Ukraina-tuen viivyttämisestä.

A reminder on how differently different countries support Ukraine.

If all European countries would support Ukraine on the level that the Nordic and Baltic countries do, Ukraine would have received +70B in military aid.

That would have saved many civilian lives. https://t.co/4kmEXoVNtX

— Anders Adlercreutz (@adleande) December 30, 2023