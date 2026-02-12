Ministeri Kaisa Juuso eroaa tehtävästään

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) eroaa tehtävästään. Ministeriön tiedotteen mukaan hän jää sairauslomalle.

– Olen jättänyt eroanomuksen ministerin tehtävästä. Työ on ollut todella raskasta ja olemme joutuneet tekemään vaikeita päätöksiä turvataksemme suomalaisille tärkeät palvelut. Katson, että olen tehnyt parhaani, mutta nyt jonkun muun on aika jatkaa. Toivotan paljon voimia seuraajalleni, jota autan parhaani mukaan. Jään sairauslomalle toistaiseksi enkä kommentoi asiaa enempää, Juuso kertoo tiedotteessa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Mainos - sisältö jatkuu alla

Valtiovarainministerin ja perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan Juuso kertoi asiasta Purralle ja pääministeri Petteri Orpolle (kok.) torstaina. Hän on informoinut asiasta myös perussuomalaisten eduskuntaryhmää. Purran mukaan ero on Juuson oma päätös.

– Kunnioitan hänen tekemäänsä työtä Suomen hyväksi. Kaisalle vilpitön kiitos. Puolue käynnistää välittömät toimenpiteet seuraajan valitsemiseksi, Purra sanoo.