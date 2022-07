Ministeri IS:lle: Tähän venäläisten turistiviisumien kielto voi johtaa

Pääministerin sijaisena tällä viikolla toimiva perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) sanoo Ilta-Sanomille, että venäläisten turistiviisumien myöntämisen rajoittaminen voi johtaa viisumihakemusten moninkertaiseen kasvuun.

– Silloin keskustelu siirtyy siihen, että voiko jo kerran myönnetyn viisumin käytön kieltää, Lindén sanoo IS:lle.

Hänen mukaansa kysymys venäläisturistien viisumeista ei saa hallitusta palaamaan kesälomiltaan ja hallituksen sisäiset poliittiset keskustelut menevät ensi viikkoon.

Koronapandemiaan liittyvät matkustusrajoitukset poistuivat heinäkuussa, minkä seurauksena venäläiset turistit ovat voineet matkustaa Suomeen. Asia on herättänyt voimakasta keskustelua, sillä Venäjä käy parhaillaan hyökkäyssotaa Ukrainassa. Turistiviisumin saanut venäläinen voi myös jatkaa matkaansa Suomesta muihin Schengen-maihin.

Ulkoministeriössä on käynnissä parhaillaan selvitys siitä, millaisia juridisia mahdollisuuksia Suomella on toimia tässä tilanteessa. Lindén sanoo IS:lle, että lomalla olevaa ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr.) on informoitu ministeriön selvityksestä.