Ministeri IL:lle: Luotimme Fortumin johtoon

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan Fortumin Uniper-kauppa oli yhtiön oma operatiivinen päätös.

– Luotimme Fortumin operatiiviseen johtoon ja yhtiön hallituksen harkintaan. Asia tuotiin minulle tiedoksi vartti ennen kuin asia julkistettiin. Se oli puhtaasti yhtiön oma operatiivinen päätös, Lintilä kertoo Iltalehdelle.

Mika Lintilä vastasi tuolloin valtion omistajaohjauksesta pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa. Uniperin ongelmien vuoksi Fortumille uhkaa koitua miljardien eurojen tappiot.

Elinkeinoministeri Lintilän mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin käy tällä hetkellä energiasotaa Eurooppa vastaan.

– Putinilla on pirullinen taktiikka, ja kyllä sekin on sanottava, että Saksan energiataktiikka ihmetyttää ja on kyllä ihmetyttänyt monia, Lintilä sanoo.

