Ministeri antoi lähtöpassit USA:n maavoimien komentajalle

Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth antoi torstaina lähtöpassit maavoimien komentajalle Randy Georgelle sekä kahdelle muulle kenraalille. Asiasta kertoo kertoo CNBC.

Georgen oli tarkoitus toimia maavoimien komentajana vuoteen 2027 asti. Puolustusministeriön mukaan hän kuitenkin luopuu tehtävistään välittömästi.

– Toivomme hänelle hyviä eläkepäiviä, ministeriö totesi tiedotteessaan.

Georgen lisäksi potkut sai maavoimien koulutusosaston komentaja, kenraali David Hodne sekä kenttäpiispaa vastaava maavoimien kirkollisen työn komentaja, kenraali William Green.

Hegseth tai ministeriö eivät ole tarkemmin perustelleet, miksi kenraalit erotettiin tehtävistään. Lähtöpassien antaminen kenraaleille keskellä sotaa on kuitenkin hyvin poikkeuksellista.

Ministerin ja Georgen välillä ei myöskään ole ollut julkisia erimielisyyksiä.

CNN:n mukaan George teki kuitenkin tiivistä yhteistyötä maavoimaministeri Dan Driscollin kanssa. Hegseth on tiettävästi pitänyt Driscollia uhkana, ja kaksikolla on ollut paikoin riitainen suhde.

Connecticutin demokraattisenaattori Chris Murphy huomautti viestipalvelu X:ssä, että Hegseth on jo aiemmin jakanut potkuja useille kokeneille kenraaleille.

Hän arveli, että nyt erotetut kenraalit olivat saattaneet vastustaa ministerin Iran-politiikkaa.

– On todennäköistä, että kokeneet kenraalit kertovat Hegsethille, että hänen Iranin sotasuunnitelmansa ovat toimimattomia, tuhoisia ja tappavia, Murphy pohti.