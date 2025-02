Miljoonia Nepalin diversiteettiin – DOGEn löytämiä woke-projekteja listattiin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on esitellyt DOGE-toimielimen löytämiä uusia tietoja siihen, mihin amerikkalaisten veronmaksajien rahoja on käytetty.

DOGE on liikemies Elon Muskin johtama toimielin, jonka tarkoituksena on tehostaa hallinnon toimintaa ja vähentää kuluja.

– 520 miljoonaa dollaria ympäristökonsultoinnille. Sitä kutsutaan ympäristö-, sosiaali- ja hallintoinvestoinneiksi Afrikassa. Joku sai 520 miljoonaa dollaria ympäristötutkimuksiin, Trump päivitteli tiedotustilaisuudessa.

Trump listasi projekteja niiden virallisilla nimillä ja kuvauksilla.

– 25 miljoonaa dollaria edistämään keskustelua biodiversiteetistä ja laillisia toimeentuloja kehittämällä sosiaalista vastuullista käyttäytymistä Kolumbiassa. Vau, se on hienoa – 25 miljoonaa dollaria johonkin, josta kukaan ei ole koskaan kuullut, hän jatkoi ironisesti.

Trumpin mukaan amerikkalaisten veronmaksajien rahoja on käytetty 40 miljoonaa dollaria paikallaan pysyvien siirtolaisten sosiaalisen ja taloudellisen osallisuuden parantamiseen.

42 miljoonaa dollaria on mennyt sosiaalisen ja käyttäytymisen muutoksen tutkimukseen Ugandassa.

Presidentin mukaan 70 miljoonaa dollaria on mennyt Purduen yliopiston alaisen keskuksen tutkimukseen, jossa etsitään näyttöön perustuvia ratkaisuja henkisten haasteiden kehittämiseksi.

– Nämä ovat valtavia summia asioille, joista kukaan ei ole koskaan kuullut, Trump totesi.

Trumpin mukaan amerikkalaiset ovat antaneet 10 miljoonaa dollaria vapaaehtoisiin lääketieteellisiin ympärileikkauksiin Mosambikissa, 9,7 miljoonaa dollaria Kambodžan nuorten yrittäjyystaitojen kehittämiseen, 2,3 miljoonaa dollaria ”riippumattomien äänten vahvistamiseen” Kambodžassa ja 32 miljoonaa dollaria Prahan kansalaisyhteiskuntakeskukselle.

Amerikkalaiset veronmaksajat ovat tukeneet Trumpin mukaan myös 14 miljoonalla dollarilla Serbian julkisten hankintojen parantamista.

486 miljoonaa dollaria on mennyt vaalien ja poliittisten prosessien vahvistamiseen. Intialle on annettu miljoonia äänestysaktiivisuuden edistämiseen.

– Okei, miksi annamme Intialle 21 miljoonaa dollaria? Heillä on paljon rahaa siellä, Trump ihmetteli.

Trump jatkoi listausta.

– 20 miljoonaa dollaria Nepalin fiskaaliseen federalismiin. Kuunnelkaa näitä numeroita, tämä kaikki on petosta. 19 miljoonaa dollaria biodiversiteettikeskusteluun Nepalissa, hän sanoi.

Presidentin mukaan 1,5 miljoonaa dollaria on annettu äänestäjien luottamuksen parantamiseen Liberiassa. Mali on saanut 14 miljoonaa dollaria sosiaaliseen yhteenkuuluvuuden ja Etelä-Afrikka 2,5 miljoonaa dollaria osallistavan demokratian kehittämiseen. Oppimistuloksia Aasiassa on parannettu 47 miljoonalla dollarilla.

Trumpin mukaan kaksi miljoonaa dollaria on käytetty kehittämään kestävän kierrätyksen malleja, joilla edistetään Kosovon ja Egyptin vähemmistöyhteisöjen sosioekonomista koheesiota.

– Puhumme sadoista miljardeista dollareista. Voisin lukea tätä koko päivän. Meillä on erittäin korruptoitunut maa. Ja on surullista sanoa niin, mutta olemme selvittämässä tätä, Trump totesi.

Wow. President Trump goes off for FOUR uninterrupted minutes listing off woke insane projects that your money has funded…

Here’s a little glimpse:

$10 million towards circumcisions in Mozambique.

$25 million for biodiversity in Colombia.

pic.twitter.com/39zMVVq5xm

— Benny Johnson (@bennyjohnson) February 18, 2025