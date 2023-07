Miljoonamökkien myynti kasvussa – Talsa: Kohteissa korostuu helppous

Miljoonia maksavien loma-asuntojen myynti kiihtyy Suomessa, kertoo Taloussanomat.

Tea Käyhkö Snellman Sotheby’s International Realtylta kertoo, että kysyntä on tällä hetkellä suurempaa kuin keväästä ja alkukesästä. Viime kesänä kauppa oli verkkaisempaa, sillä esimerkiksi Ukrainan sota vaikutti mökkikauppoihin.

– Sitä edeltävät kesät puolestaan olivat hurjia koronaviruksen takia. Tässä on menty ääripäästä toiseen, mutta toiveissa on, että nyt ollaan asettautumassa uudelleen tavalliselle tasolle, Käyhkö sanoo.

Suomessa on myynnissä tällä hetkellä noin 50 mökkikohdetta, joiden hinta on yli miljoona euroa. Käyhkön mukaan halvemman hintaluokan mökeistä on pulaa, mutta miljoonahuviloista ei. Ostajakunta koostuu vain harvoista ja myyntiajat ovat pitkiä.

– Prosessit saattavat kestää kuukausia, toiset jopa vuosia. Näitä kohteita ei pankkilainoilla ostella, Käyhkö sanoo.

Käyhkö arvioi, että puolet arvokohteiden ostajista ovat ulkomaalaisia tai ulkomailla asuvia suomalaisia.

Ostajille mökkielämän tulee olla mahdollisimman helppoa. Käyhkön mukaan miljoonakohteissa toivotaan, että kaikki toimii nappia painamalla. Usein tavoitellaan modernilla teknologialla varustettuja kohteita, joita ei tarvitse heti alkaa remontoimaan.

Myös sijainti vaikuttaa ostohalukkuuteen ja hintaan. Kalleimmat kohteet sijaitsevat luonnon helmassa tai suurten laskettelukeskusten läheisyydessä.

Kriteereinä on usein myös yksityisyys, eli se, että naapurit ovat mahdollisimman kaukana.

– Monille luksus merkitsee yksityisyyttä, Tanja Sotka Bo LKV:sta kertoo.

– Usein haetaan hiljaisuutta ja näkymää luontoon niin, että luonto on jollain tapaa osa rakennusta. Tästä syntyy monille tunne siitä, että on itse pieni, hän jatkaa.