Miljoona-asunto ja luksusautoja – FSB:n kenraalin salattu ökyelämä paljastui

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n toisen osaston päällikkö, kenraalieversti Aleksei Sedovilla ja hänen perheellään on salattu jättiomaisuus. Asia ilmenee vangitun venäläisen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin korruptionvastaisen FBK-säätiön selvityksestä.

FBK:n tutkijat kertovat asiasta alta löytyvällä videolla. Heidän laskelmiensa mukaan Sedovilla on noin 18 miljoonan euron omaisuus.

Meduzan tästä löytyvän artikkelin mukaan Sedov asuu noin 450 neliön luksustalossa Moskovan arvostetulla Serebrjani Borin alueella. Sen arvioidaan olevan peräti noin 16 miljoonan euron arvoinen.

Talon kerrotaan kuuluneen aiemmin oligarkki Vladimir Jevtushenkovin omistamalle yhtiölle. Nyt se on listattu virallisiin rekistereihin Venäjän valtion omaisuudeksi. FBK:n mukaan talo on kuitenkin todellisuudessa Sedovin.

FSB-kenraalilla ja hänen perheellään on selvitysten perusteella lisäksi useita muitakin kiinteistöjä. Niiden arvot vaihtelevat 25-70 miljoonan ruplan eli noin 450 000 ja 1,2 miljoonan euron välillä. Sedovin perheellä on myös useita luksusautoja. Niiden joukossa on esimerkiksi Mercedes-Benz G-sarjan maastoauton AMG-malli.

FSB:n toisen osaston tehtäviin kuuluu virallisesti muun muassa terrorisminvastainen toiminta. Käytännössä Sedovin osasto vastaa kuitenkin myös opposition sorrosta.