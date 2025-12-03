Miljonäärivero puhuttaa – ”Kielletäänkö samalla yli keskitulon tienaavilta aletuotteiden osto”

Miljonäärivero herättää keskustelua. Veroa ajavan vasemmistoliiton teettämässä kyselyssä 75 prosenttia vastaajista kertoi kannattavansa veroa joko ehdottomasti tai todennäköisesti.
Puolueen puheenjohtajan Minja Koskelan mukaan verolla voisi kerätä jopa miljardi euroa, mikäli se olisi prosentin verran yli miljoonan euron varallisuudesta, pois lukien henkilön oma asunto. Rahat käytettäisiin vasemmistoliiton mukaan soteen.
– Kaikkein varakkaimpien tulisi osallistua nykyistä enemmän yhteisiin talkoisiin, jotta saamme pidettyä terveyskeskukset auki ja hoitojonot kurissa, Koskela sanoi tiedotteessa.
Rahoituksen professori Vesa Puttonen on kommentoinut avausta.
– Ideoita näköjään riittää. Pitäisikö samalla kieltää yli keskitulon tienaavilta alennustuotteiden ostaminen, #suominousuun, Puttonen toteaa sarkastisesti X:ssä.
Helsingin Sanomissa kauhisteltiin marraskuussa, että punalaputettuja alennuselintarvikkeita kärryynsä ”ominut” lähti kaupan pihasta Teslalla. Osa juttuun haastatelluista asiakkaista oli sitä mieltä, että punalaputetut tuotteet eivät kuulu hyvätuloisten ostettaviksi.