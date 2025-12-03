Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Punalaputettuja kirjolohipaketteja S-marketissa vuonna 2024. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Miljonäärivero puhuttaa – ”Kielletäänkö samalla yli keskitulon tienaavilta aletuotteiden osto”

  • Julkaistu 03.12.2025 | 17:23
  • Päivitetty 03.12.2025 | 17:23
  • Politiikka, Verotus
Vasemmistoliiton mielestä uudella verolla pelastettaisiin sosiaali- ja terveyspalvelut.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Miljonäärivero herättää keskustelua. Veroa ajavan vasemmistoliiton teettämässä kyselyssä 75 prosenttia vastaajista kertoi kannattavansa veroa joko ehdottomasti tai todennäköisesti.

Puolueen puheenjohtajan Minja Koskelan mukaan verolla voisi kerätä jopa miljardi euroa, mikäli se olisi prosentin verran yli miljoonan euron varallisuudesta, pois lukien henkilön oma asunto. Rahat käytettäisiin vasemmistoliiton mukaan soteen.

– Kaikkein varakkaimpien tulisi osallistua nykyistä enemmän yhteisiin talkoisiin, jotta saamme pidettyä terveyskeskukset auki ja hoitojonot kurissa, Koskela sanoi tiedotteessa.

Rahoituksen professori Vesa Puttonen on kommentoinut avausta.

– Ideoita näköjään riittää. Pitäisikö samalla kieltää yli keskitulon tienaavilta alennustuotteiden ostaminen, #suominousuun, Puttonen toteaa sarkastisesti X:ssä.

Helsingin Sanomissa kauhisteltiin marraskuussa, että punalaputettuja alennuselintarvikkeita kärryynsä ”ominut” lähti kaupan pihasta Teslalla. Osa juttuun haastatelluista asiakkaista oli sitä mieltä, että punalaputetut tuotteet eivät kuulu hyvätuloisten ostettaviksi.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)