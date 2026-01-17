Ukrainalaisen miljardöörin perustama, vapaaehtoisista koostuva kansalliskaartin 13. prikaati on noussut osoitukseksi ukrainalaisten kestävyydestä ja puolustuskyvystä, uutisoi The Daily Telegraph. Lehden mukaan ”Khartiia”-prikaatina tunnettu joukko-osasto osallistui joulukuussa Kupjanskin kaupungin takaisinvaltaamiseen Harkovassa, aiheuttaen Venäjälle merkittäviä tappioita. Viime viikolla juuri prikaatin miehet nostivat Ukrainan lipun kaupungin ylle.

Hetkenä, jolloin Venäjä etenee rintamalla ja Yhdysvaltojen ajaman rauhanprosessin suunta vaikuttaa epävarmalta, on Kupjanskin voitto sekä taisteluatahtoa nostattava onnistuminen Ukrainalta että viesti Washingtonille, Telegraph arvioi. Sota-asiantuntija Hamis de Bretton-Gordon kuvailee Kupjanskin takaisinvaltaamista osoitukseksi siitä, ettei ”Ukraina ole antautumassa, kuten jotkut Valkoisessa talossa uskovat”.

13. prikaatin perustaja ja rahoittaja on miljardööri ja viljapohatta Vsevolod Kozhemyako. Hänen johdollaan ”miljardöörien prikaatista” on tullut Ukrainan pelätyimpiä ja tehokkaimpia joukko-osastoja, lehti kertoo. Lukususelämää ennen sotaa viettänyt yritysjohtaja on kehittänyt prikaatista nopeiden vastaiskujen, kaupunkisodankäynnin ja droonioperaatioiden eliittijoukon. Joukko-osaston taustalla myös muita varakkaita ukrainalaisrahoittajia.

– Kupjanskin operaatio osoittaa, että suunnittelun, koulutettujen komentajien ja esikuntien sekä joukkojen hyvän valmistautumisen ansiosta – eli sen, mitä kutsumme Khartiia-menetelmäksi – vihollinen voidaan menestyksekkäästi pysäyttää ja tuhota, eversti Ihor Obolensky sanoo.

Kupjanskin voitosta huolimatta Ukraina painii suurten haasteiden, ja etenkin miespulan kanssa. Juuri tästä syystä 13. prikaatin kaltaisia ”sammutusyksiköiksi” kutsuttuja joukko-osastoja käytetään paikkaamaan puolustuksen puutteita ja mahdollistamaan asevoimien kokemattomampien joukko-osastojen kierrättämisen rintamalla.

Telegraphin mukaan Kupjanskissa kaatui jokaista kaatunutta ukrainalaissotilasta kohden 27 venäläistä.