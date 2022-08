”Miksi yhteiskunta tuntuu natisevan liitoksissaan?”

Tutkija Johanna Vuorelma ihmettelee tviitissään, miksi monet julkiset palvelut tuntuvat olevan jatkuvasti ajautumassa kriisiin. Viimeisimpänä esimerkkinä ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hoitajapula ja päivystysruuhkat.

– Mietin säännöllisesti sitä, miten kaikesta edistyksestä huolimatta yhteiskunta ympärillä tuntuu natisevan liitoksissaan. Sellaiset perusasiat kuin lasten päivähoito, terveydenhuolto tai vanhustenhoito ovat jatkuvasti ajautumassa kriisiin. Iso yhteiskunnallisen pohdinnan paikka, Johanna Vuorelma kirjoittaa.

Monissa tviitin saamissa vastauksissa tarjotaan eräiksi selityksiksi vastuutonta rahan käyttöä suhteessa todellisiin taloudellisiin voimavaroihin sekä korkeaa verotusta ja muita maksuja.

Vihreiden kansanedustaja Satu Hassi ehdottaa vastauksen löytyvän ”isoimpien firmojen ja rikkaimpien ihmisten ylikansallisesta veronkierrosta”.

Osa kokonaisuutta on myös se että isoimpien firmojen ja rikkaimpien ihmisten ylikansallinen veronkierto käy niin näppärästi. Yrityksiä sen suitsimiseksi on, nytkin, mutta toistaiseksi ratkaisevilla hetkillä joku on heittänyt kapulan rattaisiin.

— Satu Hassi 💙💛 (@satuhassi) August 3, 2022