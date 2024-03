Miksi Saksan salainen Taurus-keskustelu vuodettiin? Asiantuntijalta havainto

Keskustelu Saksan asevoimien tietovuodosta käy kuumana. Aikaisemmin viikonloppuna maan puolustusministeriö vahvisti Venäjällä julkaistun korkea-arvoisten saksalaisupseerien luottamuksellisen keskustelun sisältävän nauhoituksen aidoksi. Nauhalla Saksan ilmavoimien upseerit keskustelevat muun muassa pitkän kantaman Taurus-ohjusten toimittamisesta Ukrainaan. Liittokansleri Olaf Scholz on kuvaillut tapausta ”hyvin vakavaksi”.

Nyt ruotsalainen sotahistorioitsija ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Niclas Sennerteg pohtii viestipalvelu X:ssä, minkä takia Venäjä päätti julkistaa salakuunnellun keskustelun juuri nyt. Saksan vastavakoilulla tulee vastauksesta riippumatta olemaan kädet täynnä töitä, Sennerteg toteaa.

– Jos venäläiset paljastavat tietonsa tällä tavalla, selityksiä on kaksi. Joko kyse on onnenkantamoisesta, jonka he voivat paljastaa koska he eivät saa lähteestään enempää irti, Sennerteg kirjoittaa.

– Toinen, huolestuttavampi selitys on se, että heillä on muita lähteitä Saksan puolustushallinnossa, joilta he voivat jatkossakin saada tätä informaatiota. Jos olisin Saksan vastavakoilun päällikkö, tämä olisi ensimmäinen ajatukseni.

Jotkut saksalaispäättäjät ovat jo arvioineet, ettei vuodettu keskustelu jää ainoaksi laatuaan.

– Muitakin keskusteluja on varmasti tallennettu ja tullaan mahdollisesti vuotamaan Venäjän hyväksi, liittopäiväedustaja Roderich Kiesewetter kommentoi vuotoa.

Kiesewetter uskoo Venäjän yrittävän vuodolla estää saksalaisten Taurus-ohjusten toimittamisen Ukrainaan. Liittokansleri Scholz on toistaiseksi suhtautunut torjuvasti Ukrainan toiveisiin saada pitkän kantaman Tauruksia.

