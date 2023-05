”Miksi nykyäänkin pillastutaan kommunismin vastustamisesta?”

Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti pohtii Twitter-ketjussaan, miksi suomalainen vasemmisto pahastuu kommunismin vastustamisesta.

Hän on liittänyt twiittiinsä eduskunnassa vieraanaan olleen kokoomusnuoren Twitter-kuvan, jonka yhteydessä tämä toteaa ettei kukaan kuvassa esiintyvä ole kommunisti. Sammallahden havainnon mukaan kommentti on herättänyt vastareaktion vasemmistossa.

– Miksi nykyäänkin suomalainen vasemmisto pillastuu kommunismin vastustamisesta? Kommunistien hallitsema Kiina ja kommunismiin takaisin luisuva Venäjä ovat maailman suurimmat turvallisuusuhat, Sammallahti huomauttaa.

Venäjä-kommentillaan Sammallahti viittaa amerikkalaisen ajatushautomo ISW:n lauantaiseen tilannekatsaukseen, jossa todettiin kovan linjan kommunismin nostavan päätään venäläisen eliitin joukossa. Esimerkiksi maan talouden tärkeimpien sektoreiden kansallistamista on Venäjällä esitetty.

Sammallahti toteaa, että Suomessa tarvitaan nuorten kokoomuslaisten ääntä, jotta vapausaate voi kukoistaa. Siksi hän toivoo heille periksiantamattomuutta.

– Nuorille porvareille neuvoksi: Suomessa vasemmistolla on erityisesti mediassa omat sääntönsä. Deal with it. Se on epäreilua, mutta älkää antako periksi tai vaietko.