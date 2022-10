Miksi emme iske Vladimir Putinin sotakassaan?

Silmiemme alla Suomenlahdella kulkee Vladimir Putinin sotakassan tärkein öljyvirta emmekä saa sitä hoitavia kreikkalaisia varustamoita kuriin!

Kysynpä vaan, miksi ihmeessä emme vieläkään iske Putinille tärkeimpään rahavirtaan, vaikka se kulkee suoraan silmiemme alla? Putin on riippuvainen öljydollareista. Öljy kulkee Aasiaan valtaosin kreikkalaisten varustamojen mahdollistamana. Kesäkuussa Intia osti Putinilta öljyä kymmenen kertaa enemmän kuin ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Miksi me annamme sen jatkua?

EU päättää parhaillaan jo kahdeksannesta pakotepaketista Venäjää vastaan. Uusia ideoita pakotteisiin kerätään jo varsin pienistä asioista. Silti tälläkään kertaa ei pystytty kieltämään eurooppalaisilta varustamoilta venäläisen öljyn kuljettamista. Se olisi surkuhupaisaa, mutta sodan luonteen huomioiden se on vain surkeaa.

Öljyn kuljettaminen on tietysti iso bisnes kreikkalaisille varustamoille. Mukana menossa ovat myös Kypros, Malta ja muutamat muut. Silti tulot näille maille ovat mitättömät verrattuna tankkereissa kulkevan öljyn arvoon Putinille! Esimerkiksi muutama viikko sitten Porkkalan edustalla tulessa olleessa tankkerissa kulkeneen raakaöljyn arvo oli noin 60 miljoonaa dollaria. Siis sen yhden tankkerin. Yhteensä venäläistä öljyä viedään meritse yli 300 miljoonan dollarin arvosta joka päivä! Vuodessa se tarkoittaa yli 100 miljardia dollaria Putinin sotakassaan.

Eurooppa tekee koko ajan paljon hankalampia ja kalliimpia asioita Putinin hiekoittamiseksi. Silti tämä ilmeinen kielto venäläisen öljyviennin vaikeuttamiseksi on ollut puoli vuotta jumissa. Miksi jätämme iskemättä siellä, missä saisimme paljon vaikutusta pienellä hinnalla?

Euroopan komissio yrittää nyt päästä vähän sinne päin. Komissio esittää mutkikasta sääntöä, jonka mukaan varustamot saisivat kuljettaa venäläistä öljyä Aasiaan vain, jos sen hinta ei ylitä tiettyä sopivaa tasoa. Ajatus on sitoa tämä ”sallittu venäläisen öljyn maksimihinta” siihen hintakattoon, joka G-7 talousmahtien on tarkoitus sopia kattavaksi kartellihinnaksi. Sitä kalliimmalla venäläistä öljyä ei saisi ostaa – eikä kuljettaa. Liian vähän, liian mutkikkaasti. Euroopalla on varaa kieltää venäläisen öljyn kuljetukset kokonaan ja se kannattaa tehdä. Valitettavasti kreikkalaiset ovat juuri onnistuneet jumittamaan tämän komission välimallinkin.

Maailmassa ei ole sellaista määrää öljytankkereita vapaana, että kreikkalaiset voitaisiin noin vain korvata näissä kuljetuksissa. Kuljetuskiellon yhteydessä on syytä päättää, että eurooppalaiset varustamot eivät saa toistaiseksi myydä tai vuokrata öljytankkereita, jos niitä saatetaan sen jälkeen käyttää Venäjän vientikuljetuksiin. Tämäkin on ihan normaalia vientivalvonnan logiikkaa teknologiatuotteissa. Tarvittaessa varustamoille voitaisiin maksaa tästä korvauksiakin. Korvausten hinta olisi murto-osa siitä iskusta, minkä saisimme kuljetuskiellolla aiheutettua Putinin sotakassalle ja sitä kautta Venäjän armeijan kestokyvylle.

Ei ehkä ole ihan sattumaa, että kirjoitan tämän suomalaisena, Suomenlahden rannalta. Harva ehkä tietää, että Suomenlahti on selvästi tärkein lähtöalue Venäjän vientikuljetuksissa. Karjalan kannakselta Koiviston (Primorsk) ja Pietarin läheltä Ust-Lugan satamista lähtee useita tankkereita päivittäin. Ennen sotaa Venäjän öljyn tärkein asiakas oli Eurooppa, joka osti öljynsä valtaosin putkia pitkin. Nyt öljykuljetukset Eurooppaan ovat romahtaneet. Valitettavasti Aasia, erityisesti Intia, on toistaiseksi korvannut Euroopan Venäjän öljybisneksessä. Öljy kulkee sinne meritse.

Viime viikolla Venäjän öljyn merikuljetuksista 44 prosenttia lähti Suomenlahdelta. Kasvavat tankkerikuljetukset ovat muun lisäksi aikamoinen ympäristöriski, varsinkin matalalle Suomenlahdelle. Minusta meidän pitäisi etsiä keinoja estää Venäjän öljykuljetukset Itämeren poikki kokonaan. Jos niin sanotut vakiintuneet varustamot saataisiin ensin siitä sivuun, eksoottisten merirosvolaivastojen kohdalla alkaisi olla yhä selvemmät perusteet estää kuljetuksia ihan ympäristöriskien takiakin. Ainakaan meidän ei pitäisi istua käsiemme päällä aivan kuin emme voisi iskeä tähän rahavirtaan lainkaan!