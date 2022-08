”Mikä tahansa tahallinen säteilyvuoto rikkoisi Naton artiklaa 5”

– Jokainen tahallinen vaurio, joka aiheuttaa mahdollisen säteilyvuodon Ukrainan (Zaporižžjan) ydinreaktoriin, olisi Naton 5. artiklan rikkomus, Britannian alahuoneen puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Tobias Ellwood kirjoittaa Twitterissä.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen republikaanijäsen Adam Kinzinger on brittikansanedustajan kanssa samaa mieltä.

– Tämä ei todellakaan ole edes keskustelun aihe. Jokainen ydinvuoto tappaa ihmisiä Nato-maissa. Se on automaattinen artikla, hän kirjoitti Twitterissä.

Naton 5. artikla on Naton perustamissopimuksen artikla, joka määrittää jäsenvaltioiden velvoitteen puolustaa muita jäsenvaltioita. Sen mukaan aseellinen hyökkäys Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa jotakin Naton jäsenvaltiota vastaan katsottaisiin hyökkäykseksi kaikkia liiton jäsenvaltioita vastaan.

Venäläiset joukot valtasivat Zaporižžjan ydinvoimalan 4. maaliskuuta 2022. Siitä lähtien hyökkääjät olivat sijoittaneet sotilasvarusteita ja ammuksia ydinvoimalaitoksen alueelle. Sodan osapuolet ovat syyttäneet toisiaan voimala-alueen tulittamisesta.

ANY deliberate damage causing potential radiation leak to a Ukrainian nuclear reactor would be a breach of NATO’s Article 5. @thetimes pic.twitter.com/FFv6KR1xdq

This really isn’t even up for debate. Any leak will kill people in NATO countries, that’s an automatic article 5

— Adam Kinzinger🇺🇦🇺🇸✌️ (@AdamKinzinger) August 20, 2022