Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtajana vuodenvaihteessa aloittava Mika Salminen arvioi Helsingin Sanomien haastattelussa, että mikäli sosiaali- ja terveyspalveluista halutaan yhdenvertaisempia, on harkittava joidenkin sairaaloiden lakkauttamista.

Salmisen mukaan sote-uudistuksen tavoitteena oli painopisteen siirtäminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon, mutta hyvinvointialueille näyttää olevan helpompaa säästää perusterveydenhuollon toimipisteistä.

Hyvinvointialueet tekevät tänä vuonna yhteensä yli miljardin euron verran alijäämää. Alijäämät on lain mukaan katettava vuoden 2026 loppuun mennessä. Useilla hyvinvointialueilla aiotaan säästää muun muassa terveyskeskuksia lakkauttamalla.

Salmisen mukaan kustannuksia pitäisi leikata erikoissairaanhoidosta, jonka kustannukset ovat nousseet nopeasti. Hänen mukaansa sairaaloiden määrä vaikuttaa siihen, kuinka laadukasta hoitoa ne voivat tarjota.

Koska sote-alan ammattilaisia on rajallinen määrä, heidän työskentely harvemmissa yksiköissä mahdollistaa paremmin sairaaloiden erikoistumisen ja sitä kautta paremman laadun.

– Se tarkoittaa sitä, että joidenkin täytyy liikkua kauemmas saadakseen palveluita. Mutta samalla voidaan taata, että ihmiset saavat yhdenvertaisesti samanlaista hoitoa riippumatta siitä, missä päin maata ollaan, Salminen sanoo.

Sote-uudistuksen perusidea, isompien organisaatioiden perustaminen, on Salmisen mielestä edelleen hyvä. Tämä on kuitenkin vielä kesken, sillä tässä vaiheessa on tehty vain hallinnollinen uudistus siirtämällä palvelut hyvinvointialueille. Konkreettiset uudistukset – kuten toimipisteiden karsimiset – aloitetaan aikaisintaan ensi vuonna.

Vielä on liian aikaista arvioida sote-uudistuksen onnistumista.

– Luulen, että tiedämme vasta noin viiden vuoden kuluttua, miten hyvin tavoitteisiin tullaan pääsemään. Se kuulostaa pitkältä ajalta, mutta niin se vain on, että näin isojen muutosten kohdalla johtopäätöksiä ei heti pystytä vetämään, Salminen pohtii.