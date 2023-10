Mikä on suomalaisten tilanne Israelissa? Näin vastaa UM:n Jussi Tanner

Äärijärjestö Hamasin lauantaina tekemä tuhoisa hyökkäys Israeliin on herättänyt huolta myös alueella oleskelevien suomalaisten osalta. Näin ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kommentoi tilannetta Verkkouutisille maanantaina aamupäivästä.

Mitä tiedätte tällä hetkellä Israelissa olevista suomalaisista?



– Matkustusilmoituksia on tehty vähän yli 400 ja suurlähetystön arvio on, että pysyvämmin siellä oleskelee ehkä tuhatkunta suomalaista. Ja kuten julkisuudessa on kerrottu, tiedossa on yhden Suomen kansalaisen lievä haavoittuminen, mutta sen lisäksi ei ole varsinaisia hätätapauksia tullut tietoon.

Tanner vahvistaa, että haavoittunut suomalainen on Suomen ja Israelin kaksoiskansalainen, josta medioissa on kerrottu viikonloppuna. Yli 400 matkustusilmoituksesta valtaosa kohdistuu Tannerin mukaan juuri Israelin alueelle.

Onko olemassa riski, että suomalaiset eivät pääse halutessaan pois Israelista?

– Totta kai siinä on sellainen riski tällä hetkellä, että maasta ei pääse ainakaan heti pois tai oman aikaisemman aikataulunsa mukaisesti. Kannattaa seurata tilannetta rauhassa, pitää pää kylmänä ja katsoa, mitä vaihtoehtoja on olemassa. Kaupallisia lentoja kuitenkin Ben Gurionin lentokentältäkin edelleen toimii. Ja esimerkiksi Kyprokselle lennetään useita kertoja päivässsä – sekä israelilaiset etät kyproslaiset lentoyhtiöt lentävät näitä lentoja. Kypros on turvallinen alue ja sieltä on sitten jatkoyhteyksiä muualle Eurooppaan. Sen lisäksi maarajan ylitys Jordaniaan ja poistuminen Ammanista ei ole mitenkään erityisen hankalaa meidän tietojemme mukaan tällä hetkellä.

LUE MYÖS:

UM kehottaa välttämään matkustamista – toimi näin, jos pyrit pois Israelista