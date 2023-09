Mikä on keskustan kanta ay-liikkeen työtaisteluihin? Nyt puhuu Antti Kurvinen

Ay-liike on käynnistänyt työtaistelutoimet vastustaakseen Petteri Orpon (kok.) johtaman hallituksen kaavailemia työmarkkinauudistuksia sekä sosiaaliturvaan kohdistuvia leikkauksia. Mikä on keskustan linja työtaistelutoimiin ja siihen, pitääkö suomalaista työelämää uudistaa?

Verkkouutiset haastatteli keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Antti Kurvista eduskunnassa.

Tukeeko keskusta ay-liikkeen käynnistämiä työtaistelutoimia?

– Emme ota kantaa työmarkkinajärjestöjen toimenpiteisiin. Me emme ole työmarkkinaosapuoli, mutta toki toivomme, että Suomessa olisi yhteistyön ja sovinnon henkeä työmarkkinapolitiikassa. Keskustan mielestä uudistuksia tarvitaan, mutta niiden pitää olla reiluja sillä tavalla, että työntekijätkin pysyvät mukana.

Kurvisen mukaan on kuitenkin ”ihan selvää, että paikallista sopimista ja joustavuutta Suomen työmarkkinoille tarvitaan.”

Ay-liike vastustaa työtaistelutoimillaan hallituksen kaavailemia työmarkkinauudistuksia sekä sosiaaliturvaan kohdistuvia leikkauksia. Oletteko te tästä itse asiasta samaa mieltä vai eri mieltä ay-liikkeen kanssa?

– Tulemme tapauskohtaisesti katsomaan, mitä hallituksen työlainsäädäntöesityksiä kannatamme ja mitä vastustamme. Lisäksi tulemme esittelemään talven aikana myös omia mallejamme työmarkkinakysymysten ratkaisemiseen.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen on vedonnut keskustaan, jotta se tukisi Petteri Orpon hallituksen työmarkkinareformeja. Minkälaisia terveisiä lähetätte Pentikäiselle?

– Keskusta tulee näitä työlainsäädännön muutoksia osaa tukemaan – kaikkea emme varmasti voi tukea, mutta tulemme esittelemään myös omia mallejamme ja meillä on hyvä keskusteluyhteys Suomen Yrittäjiin.

Yhdyttekö Pentikäisen näkemykseen, että kyseessä on ”valtaosin kannatettava paketti”?

– Yhdymme tavoitteisiin. Mielestämme (Petteri) Orpon hallituksella on oikea tavoite siinä, että työelämää saadaan joustavammaksi. Meidän on tuotava Ruotsin ja Saksan ja muoden verrokkimaiden ratkaisuja Suomeen, mutta niin, että tasapaino pitää säilyttää eikä työntekijän asema heikkene kohtuuttomasti.

Avaisitko tässä vähän konkretiaa, minkälaisia hallituksen ajamia uudistuksia keskusta voisi tukea. Irtisanomissuojan heikentäminen?

– En tule kommentoimaan yksittäisiä hallituksen esityksiä, kun niitä ei vielä olekaan. Kommentoimme niitä sitten, kun hallitukselta niitä tulee. Turha käydä niitä yksi kerrallaan läpi.

– Haluamme nähdä niistä yksityiskohdat. Voin sanoa juristina, joka on hoitanut myös työelämäjuttuja ihan käytännön elämässä, että sillä on aika paljon merkitystä, minkä tyypinen esimerkiksi tämä irtinomissuojan muuttaminen on. Minkälaisia ne pykälät ovat , minkälaisia ne perustelut ovat.

Kantanne poliittisten lakkojen rajoittamiseen?

– En ota tässä vaiheessa yksittäisiin kysymyksiin kantaa.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen?

– Kerromme siihenkin aikanaan omat kantamme.

LUE MYÖS:

Keskustan johdosta avautuminen: Hallitus on oikeilla jäljillä työmarkkinoiden uudistamisessa