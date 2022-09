Mika Aaltola: Vladimir Putinin ydinasekiristykseen ei kannata lähteä

– Geopoliittinen tilanne kiristynyt kuilun partaalle. Venäjä, joka oli häviämässä sodan, turvautui liikekannallepanoon. Mobilisaatio todennäköisesti niin laaja kuin vain on mahdollista. Osa pakkovärvätyistä jo Ukrainassa, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kirjoittaa Twitterissä.

Hänen mukaansa (Vladimir) Putin antaa ymmärtää, että itäisen Ukrainan jotkut alueet ovat ydinaseen käytön arvoisia.

– Tämä on bluffia, ja jos olisinkin totta, Putinin kiristykseen ei kannata lähteä. Se tekisi olosuhteet Euroopassa sietämättömiksi muutamassa vuodessa.

Aaltola toteaa Venäjän olevan alamäessä oleva suurvalta, joka satsaa nyt kaiken pelon palauttamiseen naapurustoissaan.

– Sen miltei ainoa liittolainen on Iran, muut haistavat heikkouden. Putin tekee nyt äkkinäisiä liikkeitä selviytyäkseen.

Aaltolan mukaan keskeinen haaste on Venäjän sisäinen.

– Ukraina osoittautui sen vertaiseksi ulkoisesti. Sisäinen sortokoneisto pelottaa monia venäläisiä. Ainoa oppositio on rajumpana sotaa kannattava. Samalla maahan kohdistuu pakotteita, jotka purevat joka kuukausi pahemmin.

– Kello siis tikittää ja Putin elehtii yhä julkeammin. Nyt pitää hermot pitää kurissa eikä antaa Venäjälle sitä, mitä se laittomasti tavoittelee. Putinilla ei ole vuosia aikaa, joten tulemme todennäköisesti näkemään pahimmat asiat etupainotteisesti, Aaltola arvioi.

Hänen mielestään Suomen pitäisi jatkaa ponnekkaasti oman sotilaallisen kyvykkyyden vahvistamista ja läntisten liittolaisuuksien kehittämistä.

– Venäjä tulee varmastikin estämään väestön pakoa maastapoistumiskiellolla. Niihin, jotka pääsevät rajan yli on hyvä hakea selkeä linja.

Aaltola arvelee, että Venäjältä saattaa roiskua Suomeen erilaisia haittoja.

– Ne vaativat ratkaisuja. Kinaa on syytä välttää. Sitä Venäjä käyttää hyväkseen, jos sillä vain siihen on resursseja. Paljolti kannattaa suhtautua lähiaikoinakin Venäjään niin etäisesti kuin vain on mahdollista. Vakauttaminen ei ole Suomesta kiinni. Siihen kykenee nyt vain suurvallat. Pienen kannattaa katsoa omaan etuaan, hän kirjoittaa.

Aaltolan mukaan tilanne saattaa kääntyä Venäjän hallinnon kaatumiseen.

– Se on eri ongelma, kuin nykyinen geopoliittinen. Nyt murheena on sota ja sen syveneminen.