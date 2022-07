Mika Aaltola: Venäjä menettämässä kykynsä käydä sotaa

Venäjä on sulkemassa itsensä pois Itämereltä, samalla kun se on saanut Euroopan maat jälleen ottamaan puolustuksensa vakavasti. Näin arvioi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, jonka mukaan Vladimir Putinin Venäjä on nyt menettämässä kykynsä käydä sotaa.

Aaltola tarkasteli Ukrainan sodan kokonaiskuvaa laajassa Twitter-ketjussaan lauantaina.

– Venäjä tiesi, että se kykenee määrittelemään sodan säännöt Ukrainassa. Ydinaseiden aikakautena suurvallat eivät käy suoraa sotaa. Naapurissaan Ukrainassa Venäjä kykeni aluksi kiihdyttämään, eskaloimaan, sotaa mielensä mukaan, Aaltola kirjoittaa.

Nyt tilanne on muuttunut, ja Venäjä on menettänyt niin maineensa kuin yliotteensa.

– Vähitellen epäsuora sota on kuitenkin näännyttänyt Venäjän eskalaatioylivallan. Se on syventänyt sotaa niin paljon kuin on kyennyt. Venäjän ohjukset ja tykistö on tappanut ukrainalaissotilaita massoittain. Se on myös häikäilemättömästi syyllistynyt sotarikoksiin siviilejä kohtaan.

– Venäjä ei enää täysin hallitse eskalaatiota. Ydinaseiden tasolle kiihdyttäminen on Venäjällekin erittäin vaikeaa. Niiden käyttö lopullisesti tuhoaisi sodan päämäärät, jotka liittyivät Europpan voimatasapainon radikaaliin muutokseen ja maailmanlaajuisen tuen saamiseen.

Venäjällä ei myöskään ole tarpeeksi aseita laajaan liikekannallepanoon, vaikka joukkoja ”olisikin teoriassa miljoonia”, Aaltola arvioi.

Myös lännen sanktiot nakertavat Venäjän teollisuutta, vaikka rajana on Saksan kaasuriippuvuus Venäjästä. Saksa on kuitenkin ottanut asiasta opiksi, UPI-johtaja toteaa.

– Saksa vähentää riippuvuuksiaan ja satsaa samalla myös puolustukseensa. Tämäkin lähitulevaisuuden näkymä alentaa Venäjän laajentumiskykyä. Sen mahdollisuuksien aikaikkuna on sulkeutumassa. Luu on jäämässä vetävän käteen.

Ukraina on Aaltolan mukaan vastarinnallaan osoittanut olevansa Venäjän veroinen ”kansakunta kansakuntien joukossa”.

– Venäjä on menettämässä kykynsä käydä sotaa. Putinin kädet ovat veriset. Niitä ei Kiinan johto mielellään kättele. Maa on menettänyt Ruotsin ja myös Suomen. Asia on venäläisille vaikea selittää. Siksi Venäjän johto on asiasta melko hiljaa.

Venäjä on väsynyt, mutta vaikka diplomatialle saattaisi siten olla tilaa, Aaltola ei usko tämän olevan Venäjälle nyt vaihtoehto.

– Putinilla ja hänen lähipiirillään ei ole varaa myötää tapiotaan. Tämä yksinvaltiaan henkiinjäämistaistelu on nyt sodan keskeinen käyttövoima vielä kenties kuukausien, jopa vuosien ajan. Tämä vaatiin myös lännessä kestävyyttä ja malttia.

Sodan panoksena on ihmisten arki ja vapaa tapaa elää, ja se on syytä pitää Aaltolan mukaan mielessä.

