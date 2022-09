Mika Aaltola: Valeäänestykset ovat alistamisen sinetti

Venäjän masinoimat niin kutsutut ”kansanäänestykset” alkoivat perjantaina neljällä alueella Venäjän miehittämässä Itä-Ukrainassa.

”Äänestyksen” on suunniteltu kestävän viisi päivää. Ensimmäisten neljän aikana vaalivirkailijat kulkevat ovelta ovelle vaaliuurnien kanssa, ja viidentenä aukeavat varsinaiset äänestyspaikat.

”Kansanäänestykset” on tuomittu laajalti kansainvälisessä yhteisössä, eikä niitä aiota hyväksyä. Esimerkiksi Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken totesi BBC:n mukaan, että kyseessä on vaarallinen eskalaatio, joka ei tule viemään Ukrainan oikeutta puolustaa itseään. Myös Nato on tuominnut toimen.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kirjoittaa Twitterissä, että tekaistut kansanäänestykset sinetöivät miehitettyjen alueiden alistamisen.

– Venäjän imperialismissa valeäänestykset ovat alistamisen ja laajenemisen sinetti. Miehitettyjen alueiden väestön syviin haavoihin laitetaan suolaa. Mielettömyys, joka tarkoituksena on lamaannuttaa, Aaltola kirjoittaa.