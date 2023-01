Mika Aaltola torjuu väitteet Suomen sotapsykoosista: On herätty todellisuuteen

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan näkemyksen mukaan Suomessa ei ole nyt vallalla sotapsykoosia.

– Vai että sotapsykoosi on vallalla Suomessa? Itse en näkisi asiaa lainkaan näin. Suomi on havahtunut, herännyt todellisuuteen. Kun katselee asiaa taaksepäin Venäjän ensimmäiseen sotaan Ukrainassa, niin näkisin vaiheet Suomessa seuraavasti.

Aaltolan mukaan vuosina 2014–2016 Suomessa oli vallalla Venäjän aggression kieltäminen.

– Mielemme pakeni sodan palaamista Eurooppaa. Venäjä sotaosuuden maininnat sai osakseen trolliarmeijojen hyökkäyksen. Venäjästä ei sopinut sanoa pahasti. Keksittiin uusia sanoja kuvaamaan ikiaikaista sotaa, kuten hybridi.

Vuosina 2017–2019 Suomi kävi edelleen kauppaa Venäjän kanssa, vaikka huoli kasvoi.

– Ehkäpä Ukraina oli erityistapaus. Venäjän haaste rajallinen ja osoittamalla kaupallista luottamusta voitaisiin asiat saada takaisin reilaan. Samalla kuitenkin varauduttiin myös sotilaallisesti.

Vuosina 2020–2022 Suomessa oli tutkijan mukaan vallalla apatia, joka johtui pääosin koronapandemiasta.

– Venäjä sotaisuus kasvoi, luottamus laski. Asian kanssa opeteltiin tulemaan toimeen. Ymmärrettiin, ettei haaste katoa, mutta mielellä paljon muutakin, kuin Venäjä.

Vasta vuonna 2022 Suomessa havahduttiin ja hyväksyttiin Aaltolan mukaan asioiden tila, ja harhaluulot Venäjästä karisivat.

– Tietoisuus asioiden oikeasta tilasta ja uudesta suunnasta hyväksyttiin. Suomalaisten Nato-kanta muuttui. Muistimme keitä ja missä olemme. Harhaluulot Venäjän suhteen karisivat, hän toteaa.

Oulun yliopiston dosentti, sotahistorian tutkija Jussi Jalonen kirjoitti maanantaina Twitterissä, että Suomessa on merkkejä sotapsykoosista.

Hän viittasi erityisesti eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Jussi Halla-ahon (ps.) näkemyksiin, joiden mukaan venäläisten sotilaiden demonisointi on “oikein ja välttämätöntä”.

– Sotapsykoosin merkkejä on tässä maassa ilmassa – kyllä vaan, siinä kohtaa kun yllämainitun kaltaisia kommentteja satelee eduskunnasta asti, niin näin on lupa sanoa. Kyse on rappeutumisilmiöstä. Se edeltää sotaväsymystä, Jalonen totesi Twitterissä.

