Mika Aaltola paljastaa taustavoimansa: He ovat kampanjan ydinryhmä

Kannattajakorttien keruun presidentinvaaleihin viime viikolla aloittanut Mika Aaltola kertoo nimiä olevan kasassa nyt nelinumeroinen luku.

– Rivakasti on lähtenyt liikkeelle. Osa viipyy sen kolme, neljä päivää postissa, joten tarkkaa määrää on mahdoton sanoa, hän sanoo.

Kannattajakortteja ei voi kerätä verkossa vahvalla tunnistautumisella, mikä Aaltolan mukaan on ihmetyttänyt monia, kun esimerkiksi puolueen voi perustaa sähköisesti.

– Onhan se omanlaisensa kynnys puolueiden ulkopuolisille ehdokkaille, että saa 20 000 ihmistä kirjoittamaan nimensä lappuun. Toisaalta kerätessä on jo paljon kampanjatyötä tehty, ihmisiä kätelty ja selfieitä otettu. On innostavaa, kun ihmiset tulevat juttelemaan.

Ketkä ovat Aaltolasta presidenttiä tekemässä?

– Tukiyhdistyksen ydinryhmäläiset ovat mahdollisimman saman vision omaavia, luotettavia ihmisiä.

Vapaaehtoisia on Aaltolan mukaan ilmoittautunut tähän mennessä noin tuhat eri puolilta Suomea, he hoitavat osaltaan kannatuskorttien keräämistä.

Aaltolan kannatusyhdistys kantaa nimeä Suomen turvattu tulevaisuus ry. Hallituksessa on kuusi jäsentä.

– Olen tuntenut heistä liki kaikki vähintään muutaman vuoden, Aaltola kertoo Verkkouutisille.

– He ovat hyviä ihmisiä, rehellisiä ja tehokkaita. Lisääkin nimiä olisi tullut, mutta he ovat sitten strategin ja neuvonantajan rooleissa. On tärkeää, että roolit ovat selkeät, eikä tehdä päällekkäistä työtä. Usein tulee kaikilta hyviä ideoita, mutta niiden yhteensovittaminen on vaikeaa.

Tukiyhdistyksen puheenjohtaja on Valtteri Vuorisalo. Vuorisalo on Tampereen yliopiston kansallisen turvallisuuden ja turvallisuuspolitiikan työelämäprofessori, Aaltolan henkilökohtainen ystävä ja entinen kollega Ulkopoliittisesta instituutista.

– Hän on aihealueen asiantuntija, joka on tutkinut kansainvälistä politiikkaa ja ollut kriisinhallintamissioilla. Kokemusta on myös liike-elämän puolelta, kuvailee Aaltola.

Vuorisalo on Pirkkalan valtuustossa kokoomuksen edustajana. Toinen tukiyhdistyksen hallituksen jäsen, Sitran asiantuntija Pia Heikkurinen oli 1990-luvulla perustamassa Nuorsuomalaisia ja pyrki kevään vaaleissa Avoimen puolueen listoilta eduskuntaan.

Muuten tukiyhdistyksen hallituksen jäsenet eivät ole aktiivisesti politiikassa. Sari Arho Havrén työskentelee Business Finlandilla vanhempana neuvonantajana, Mikko Raitis sekä Petteri Vänttinen ovat yrittäjiä. Mukana hallituksessa on myös Aaltolan puoliso, valtion omistaman Haus Oy:n kehittämisliiketoiminnan johtaja Kirsi Aaltola.

– Vakiintuneen politiikan ulkopuolelta on suurin osa, mutta taustalta saan tietysti poliittisia neuvoja, konkareiltakin, jotka ovat olleet vetämässä jo 1960-luvulla kampanjoita.

Aaltola myöntää, että politiikan ulkopuolelta tulevana hänellä on kampanjoinnissa omat haasteensa.

– Miten saa koordinoinnin hoidettua, kun apuna ei ole puolueen paikallisorganisaatioita, vaan joudumme ne itse polkaisemaan pystyyn. Se on se isoin rutistus, mihin ollaan satsattu paljon.

– Toisaalta ne, jotka ilmoittautuvat mukaan vapaaehtoisiksi ovat oikeasti motivoituneita. Se on ruohonjuuritason spontaania aktiivisuutta. Heissä on hyvin monenlaisia ihmisiä.

Aaltola kertoo, että tukiyhdistyksellä on omat alaosastot tilaisuuksien hoitamiseen, viestintään sekä varainkeruuseen, jossa myös on kova työ. Suomessa keskimääräinen presidenttikampanja maksaa satoja tuhansia euroja. Aaltolan mukaan potentiaalisia tukijoita on jo ilmoittautunut.

– Itse keskityn kommunikaatioon ihmisten kanssa, Aaltola sanoo ja huomauttaa, että ensin pitää saada kerättyä vaaditut kannattajakortit ja vasta sen jälkeen kuvaan tulee virallinen kampanjaorganisaatio.

Ehdokashakemukset pitää toimittaa Helsingin vaalipiirilautakunnalle viimeistään 12. joulukuuta, joten

aikaa on muutamia kuukausia.

Aaltola toteaa, että kerääminen on iso urakka. Samalla hän kuitenkin uskoo, että häntä on helpompi lähestyä kentällä, kun ”puolueet ovat ryvettyneet”.

– Olen vähän tuoreempi kasvo ja aika välitön, niin ihmisten on helppo tulla juttelemaan.

Aaltola laskee sen varaan, että presidentinvaali on yhä enemmän henkilövaali, jossa persoona korostuu. Hänen mukaansa maailmalta on useita esimerkkejä siitä, että moderni uudistaja pääsee läpi vastoin ennakko-oletuksia.

– Ihmiset voivat kyllästyä hyvin jyrkkään politiikan kieleen ja päättää, että mitä tahansa muuta kuin tätä.

Tilaisuuksia Aaltola kiertää vaimonsa kanssa. Vierailuja on niin yrittäjien keskustelutilaisuudessa, toritapahtumassa, evankeliumijuhlassa kuin sotilaskodin seminaarissa.

– Onhan siinäkin se logistiikan hoitaminen, auto alle, lapsi ja koirat mukaan. Tarkoitus on, että tukiyhdistys toimii itsenäisesti ja vaimon kanssa liikumme tapahtumissa pk-seudulla ja maakunnissa. Tosin vaimo käy myös töissä, joten osassa olen yksin. Lisää tilaisuuksia tulee kalenteriin koko ajan, sanoo Upista virkavapaata ottanut Aaltola.

Hän totesi aiemmin Iltalehdelle, ettei juuri kieltäydy kutsuista.

Jokainen esiintyminen merkitsee potentiaalisia nimiä kannattajakortteihin.